Biblis hat in den kommenden Jahren einiges vor

Biblis.In den nächsten zehn Jahren wird sich in Biblis im Gebiet zwischen Bahnhof, Rathaus und Gemeindesee einiges verändern. Denn die Kommune macht beim Förderprogramm Stadtumbau in Hessen mit. Über 9 Millionen Euro will die Gemeinde dafür in die Hand nehmen: 65 Prozent der förderfähigen Kosten werden bezuschusst, die restlichen 35 Prozent zahlt Biblis. Spätestens bis 2030 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein.

Das integrierte städtebauliche Handlungskonzept, das vom Planungsbüro NH Projektstadt aus Frankfurt erarbeitet wurde, umreißt die einzelnen Vorhaben. Dabei ist auch die Meinung der Bürger eingeflossen. Im Mai sind sie zum „Tag der Städtebauförderung“ auf dem Parkplatz gegenüber vom Rathaus eingeladen und können dort der Verwaltung ihre Anregungen und Wünsche für die künftige Entwicklung ihrer Heimatgemeinde mitteilen.

Corinna Berger vom Planungsbüro Projektstadt ist an diesem Tag positiv überrascht vom Zuspruch. „Es interessieren sich viel mehr Bibliser für den Stadtumbau als gedacht, und sie sind sehr aktiv.“ Mit ihren Kollegen will sie die vielen Vorschläge nun auswerten. Einige Bürger hätten ihre Anregungen auch anonym abgegeben. „Wir sortieren, was alles wie zusammengehört und was den Bürgern wichtig ist“, erklärt die Projektleiterin. Es gebe etliche sehr konkrete Ideen.

Zuvor hat die Lenkungsgruppe Stadtumbau den internen Startschuss für die Erstellung eines Konzeptes gegeben. Das Planungsteam von Projektstadt informiert die Gemeindevertreter, den Gemeindevorstand, Bürgermeister und Verwaltungsmitarbeiter über die Förderbedingungen und beantwortet Fragen zum Stadtumbauprozess. Im September verabschiedet die Gemeindevertretung einstimmig das Handlungskonzept, das als Orientierungsrahmen für die Stadtentwicklung in Biblis dient.

Die räumlichen Schwerpunkte liegen dabei beim Bahnhof samt Umfeld, in der Bahnhofstraße und Darmstädter Straße sowie rund um das Rathaus. Und ganz oben auf der Liste steht der Gemeindesee. Auf dessen Bedeutung weist nicht erst die Bürgerbeteiligung im Zuge des Stadtumbaus hin. Wie auch schon bei früheren Workshops wird erneut deutlich: Die Bibliser wünschen sich einen Badebetrieb am Gemeindesee. Auf dieses Thema geht Bürgermeister Felix Kusicka während der Bürgerversammlung im Oktober ein. Er kündigt für 2019 eine Überprüfung der Wasserqualität und die Sanierung der Wege am See an. Auch die zu erwartenden Betriebskosten für eine Nutzung als Badegewässer sollen ermittelt werden.

Außerdem sind Sitzmöglichkeiten, Freiflächen und Spielmöglichkeiten geplant, um den See zu einem attraktiven Ort für Familien zu machen – ob mit oder ohne Badebetrieb. Insgesamt sind Ausgaben von 350 000 Euro vorgesehen.

Der Bürgermeister stellt weitere Punkte der Analyse durch das Planungsbüro vor. So sei ein Mangel an öffentlichen Plätzen und ortsprägenden Gebäuden festgestellt worden. Viele Nachfragen der Bürger betreffen den Bahnhof. Das Areal sehen die Planer als verbesserungswürdig an. Das Bahnhofsgebäude, das inzwischen der Gemeinde gehört, und das gesamte Umfeld seien in einem schlechten Zustand. Der Vorplatz biete wenig Aufenthaltsqualität. Die Bahnunterführung müsse saniert werden. Insgesamt koste die Stadtentwicklung in diesem Bereich 300 000 Euro.

Perspektiven aufzeigen

Hinzu kommen die alten Bahn-Gebäude in der Heinrichstraße. Die Deutsche Bahn wäre zu einem Verkauf bereit, und die Gemeinde möchte Perspektiven entwickeln, wie sie die Fläche mit oder ohne Gebäude nutzen könnte. Dafür sind 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Die gleiche Summe ist für die Entwicklung der Bahnhofstraße eingeplant.

Zu den Punkten des Handlungskonzeptes gehören unter anderem noch der Ausbau einer Park & Ride-Fläche sowie die Stärkung des Radverkehrs. Aber auch verschiedene Maßnahmen zum Thema Energie und Klimaschutz sind in dem Konzept aufgeführt. Schließlich trägt es den Titel „Biblis – Neue Energien nutzen“.

© Südhessen Morgen, Montag, 31.12.2018