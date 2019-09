Biblis in voller Vielfalt

Biblis.Die Bibliser Herbstvielfalt hat vor einem Jahr erfolgreich Premiere gefeiert. Am Sonntag, 15. September, folgt die Fortsetzung: 70 Teilnehmer, Aussteller und einheimisches Gewerbe, werden den Ortskern auf der Darmstädter Straße und drumherum in eine pulsierende Shopping- und Partymeile verwandeln. Die Geschäfte, die etwas abseits der Darmstädter Straße liegen, werden im 15- bis 20-Minutentakt von einem Shuttlebus angefahren.

Das Team der Organisatoren unter dem Dach des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis hat die Vorbereitungen abgeschlossen und ist zuversichtlich, für viele Geschmäcker etwas zu bieten zu haben. Mit ein Garant für den Erfolg sollen die 45 Aussteller aus dem Bereich des Kunsthandwerks sein. Das hatte sich 2018 als Besuchermagnet erwiesen.

Los geht es bereist am Samstag ab 19 Uhr in Bella’s Garten mit „Simeon“. Um 20 Uhr betritt Norbert Linn die Bühne und hält seine Kerwerede. Der Sonntag beginnt mit dem Frühschoppen um 11 Uhr. Dann werden die Offiziellen auf dem Parkplatz am Rathaus das Fest eröffnen. Die Geschäfte werden dann von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. mas

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.09.2019