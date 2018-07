Anzeige

Biblis.Die Bibliser Hoheiten und designierten Majestäten strahlten mit der Sonne um die Wette, als sie mit dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Bürstadt in einem kleinen Umzug zum Festplatz kamen. Mit Gute-Laune-Musik und Winken liefen sie direkt am Krönungsort vorbei. Da stutzten die Verantwortlichen zuerst, und dann ging es schmunzelnd hinterher, um die „VIPs“ und die Musik wieder einzufangen und zur Hauptbühne zurückzubringen. Wo schließlich die Krönung der 66. Bibliser Gurkenkönigin Paula I. bevorstand.

Biblis Bürgermeister Felix Kusicka zeigte sich stolz, dass die Gemeinde seit 66 Jahren das Gurkenfest auf die Beine stellt und seitdem immer eine Gurkenkönigin gekrönt werden konnte. Dem schloss sich Bruno Neumann, Vorsitzender des Wirtschafts- und Verkehrsvereins Biblis (WVB) an. Ihm war wichtig: „Traditionen bewahren das Feuer, sind nicht Anbetung der Asche.“

Es sei ausschlaggebend, das Fest und sein Programm modern und attraktiv zu halten, so Neumann. Sein Dank ging an alle Teilnehmer. Traditionen seien zudem ein Sprungbrett und keine Ruhekissen. „Ich sehe viele junge Helfer an den Ständen. Das zeigt, dass die Vereine und Teilnehmer auch für die Zukunft gerüstet sind und wir noch lange das Gurkenfest gemeinsam stemmen können als ein Fest für alle gemäß dem Motto ‚Biblis – einfach gut.‘“