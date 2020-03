Biblis kann Geld bei Betreuung sparen

Biblis.Der Bibliser Haupt- Finanz-, und Sozialausschuss setzte sich kurzfristig mit dem Thema Nachmittagsbetreuung auseinander. „Der Träger, der sich dafür bewerben will, ist auf uns zugekommen und hat uns gefragt, ob wir die Kosten in Höhe von 50 000 Euro für eine weitere Sozialpädagogin übernehmen“, teilte Bürgermeister Felix Kusicka mit.

Die Abgabefrist der Bewerbung für die Betreuung der Kinder aus der Schule in den Weschnitzauen (SWA) beim Kreis läuft bis zum 26. März. Mit der Fachkraft würden sich die Elternbeiträge nicht erhöhen. Der Haushalt der Gemeinde sieht 120 000 Euro für die Schulkindbetreuung vor. Die würde sich dadurch um 70 000 Euro reduzieren, wenn die Planungen zum Schuljahr 2021 umgesetzt werden.

Zustimmung kam vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Josef Fiedler: „Die Situation der Betreuung wird verbessert, und wir sparen eine große Summe im Haushalt. Unterm Strich ist das kein so schlechtes Geschäft.“ Auch Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, war dafür. „Die Kinderbetreuung hat in Biblis einen hohen Stellenwert. Wir sollten das Geld in die Hand nehmen und dem Träger die Stelle finanzieren“, erklärte er. Die Empfehlung fiel einstimmig.

Etwas kontroverser wurde die Mitfinanzierung des „Geschäftsträgermodells“ für die Kindertagesstätten des Bistums Mainz diskutiert. Dazu hatte es in der vergangenen Woche ein Treffen in Bürstadt gegeben, bei dem auch Vertreter der Nachbarstädte Viernheim und Lampertheim anwesend waren. In Biblis ist die Kita Sonnenschein als katholische Einrichtung betroffen.

Das Bistum will anderthalb Stellen schaffen, die sich ausschließlich um die Verwaltung kümmern werden. Auf die Gemeinde würden Mehrkosten in Höhe von 11 000 Euro zukommen. „Der Tenor in den Gemeinden war: ‚Wir gehen das mit‘“, so der Bürgermeister. Er machte den Ausschussmitgliedern deutlich, was es hieße, nicht zuzustimmen. In absehbarer Zeit müsste dann die Gemeinde die Kita komplett übernehmen und auch noch Abschlag für den Bau zahlen, den die Katholische Kirche größtenteils finanziert hat.

Neues Trägermodell

Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB) kritisierte: „Wir müssen einen Haufen Geld bezahlen und haben kein Mitspracherecht?“ Die Antwort von Liselotte Blume-Denise (CDU) kam prompt: „Das war schon immer so.“ Kusicka betonte noch einmal, dass die Aussage eindeutig gewesen sei.: Entweder die Kommunen stimmen dem Trägermodell zu, oder die Kirche zieht sich zurück.

Das Modell soll bereits zum 1. August eingeführt werden. CDU und SPD stimmten dafür, nur die FLB enthielt sich mit ihren zwei Stimmen.

Der Ausschuss war bis auf eine Enthaltung der FLB dafür, den Sperrvermerk aufzuheben und den Haushaltsansatz um 20 000 Euro zu erhöhen, um einen Waschplatz im Bauhof zu bauen und einen Ölabscheider dort anzubringen. „Hier sollen auch künftig Rasenmäher und weitere Geräte aus dem Bauhof gewaschen werden“, erläuterte Alexander Dinges von der Bauverwaltung. Die Gemeinde wird laut Vorgabe noch vier weitere Angebote einholen, um auf die fünf vorgeschriebenen zu kommen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020