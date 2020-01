Biblis prüft Kosten für Sanierung der Riedhalle

Biblis.Erneut ist die Riedhalle Thema des Bauausschusses in Biblis gewesen. Die Kreisverwaltung hatte im zweiten Halbjahr 2019 erklärt, am Schulstandort Freiherr-vom-Stein-Straße einen Neubau zu errichten, Zeitraum: 2021 bis 2022. Dafür muss das bestehende Schulgebäude abgerissen werden – und damit ist auch die Versorgung der Riedhalle mit Wasser und Strom gekappt, denn die Halle hängt mit dem alten Schulgebäude zusammen.

„2009 hatten wir eine energetische Sanierung schon mal diskutiert, und damals war eine Summe von 1,8 Millionen Euro herausgekommen“, berichtete Bürgermeister Felix Kusicka. Die Frage jetzt sei, ob man in Verhandlungen mit dem Kreis eintrete für einen Neubau. Alternativen wären, eine neue Halle selbst zu finanzieren beziehungsweise sie doch zu sanieren. Fakt ist, es wird eine Schulsporthalle gebraucht.

Die vor elf Jahren aufgestellten Kosten sind nicht mehr aktuell und haben sich mindestens verdoppelt, schätzte Kusicka. Und man müsse überlegen, welche Varianten es für die Nutzer der Riedhalle gibt, unter anderem der Radfahrverein, die Brass Band oder das Jugendcafé Na Sowas.

Nicht nur für Schulsport nötig

Ausschussvorsitzender Dirk Müller (CDU) stellte die Frage, welche Vereine betroffen sind, und ob es Alternativen gebe, beispielsweise für die Kunstradfahrer in der Pfaffenauhalle. „Vor allen Dingen müssen wir mit den Nutzern sprechen und überlegen, was außer dem Schulsport noch alles gebraucht wird – auch an Lagerraum“, merkte Müller an.

Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, schlug vor, zusammen mit dem Kreis eine neue Halle zu bauen. Sein SPD-Kollege Josef Fiedler wies darauf hin, dass der Kreis in Einhausen gerade eine solche Schulsporthalle mit weiteren Funktionen mit der Gemeinde gebaut habe, die am 14. Februar eingeweiht werde. Die Kosten hatten sich auf 4,2 Millionen Euro belaufen und wurden aufgeteilt.

„Wir sollten auf jeden Fall die Kosten für eine Sanierung bestimmen, falls jemand hinterher mit dem Argument kommt, das wäre billiger gewesen als ein Neubau“, so Fiedler. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Liste Biblis, Hans-Peter Fischer, meinte, eine neue Halle dürfe nicht nur über die Schule erreichbar sein, sondern müsse auch einen Zugang von außen für die Vereine haben. Die Verwaltung wird dazu eine Beschlussvorlage erarbeiten, die nächste Woche in der Gemeindevertretung abgestimmt werden soll.

Das eigene Areal in der Goethestraße, das einst zur Erweiterung des Friedhofs (ehemaliges Barth-Gelände) gedacht war, wird jetzt nicht mehr benötigt. Die Gemeinde hat deshalb dem Besitzer der benachbarten Fläche, der Thelen-Gruppe aus Essen, das 2,3 Hektar große Grundstück zum Kauf angeboten. Thelen hat abgelehnt, würde die Grundstücke jedoch entweder vermarkten oder im Auftrag der Gemeinde Häuser bauen und sie verkaufen. Die Thelen-Gruppe betreibt unter anderem auch Bauunternehmen.

„Das würde in etwa 20 Bauplätze geben und zu einer innerörtlichen Verdichtung führen“, erklärte der Bürgermeister. Dazu musste der Ausschuss allerdings der Aufhebung des alten Bebauungsplanes aus dem Jahr 2000 zustimmen und einem neuen Bebauungsplan für das ganze Gelände empfehlen – was er einstimmig tat. cid

