Schwerpunktthemen sind die Bereiche rund um das Rathaus und den Bahnhof mit einem Park- & Ride-Gelände. „Einige Grundstücke sind dazu gekommen. Jetzt können wir das gesamte Gelände überplanen“, sagt Kusicka. Auch in der Bahnhofstraße hat die Gemeinde Grundstücke gekauft. Über den Gemeindesee, und wie er auch ohne Badebetrieb aufgewertet werden kann, wollen sich die Verwaltung und nh-Projektstadt intensiv Gedanken machen.

Im Bereich Darmstädter Straße, besonders in Richtung der Supermärkte am Ortsausgang , fehlen Grünflächen und Bänke zum Ausruhen. Bisher gebe es Ideen, aber konkret geplant sei zu keinem der Punkte etwas. „Es ist wesentlich, dass wir das mit Augenmaß machen, es soll ja auch verwirklicht werden. Es soll ein behutsamer und gezielter Umbau werden“, führt der Bürgermeister aus. An die Grundschüler sind „Malblätter“ ausgegeben worden. Sie sollen zu Papier bringen, was sie sich für Biblis wünschen. Wer sein Bild am Samstag abgibt, wird mit Süßigkeiten belohnt und kann es an einer Wäscheleine aufhängen.

Die Darmstädter Straße wird zwischen Heinrichstraße und Bachgasse gesperrt, bei schlechten Wetter findet die Veranstaltung im Rathaus statt. Für Kinder gibt es ein Karussell, zudem bietet der Sportkreis Bergstraße verschiedene Spiele an. Die Turngemeinde sorgt für Bratwürste, das Rathaus steuert Kaffee und Kuchen bei. Zudem wird um 11.30 Uhr die Stromtankstelle auf dem Parkplatz gegenüber des Rathauses eingeweiht. EWR bringt unter anderem Electro-Scooter mit. cid

Stadtentwicklung in Biblis am Samstag, 5. Mai, 10 bis 15 Uhr

