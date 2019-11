Biblis senkt Gebühren für Bestattungen

Bestattungen in Biblis sollen künftig weniger kosten. © Nix/A

Biblis.In Biblis kommen Beerdigungen künftig nicht mehr so teuer: Mit der geänderten Friedhofsatzung sinken auch die Gebühren. „Das ist eine Entlastung für den Bürger“, stellte Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter fest. Eine solche Senkung gebe es nicht oft zu verkünden.

Auch die SPD begrüßte die Senkungen. „Allerdings waren einige Bürger mit dem pflegerischen Zustand der Friedhöfe nicht ganz zufrieden. Aber im Haushalt für 2020 ist wieder ein größerer Betrag für die Pflege zu finden, was uns beruhigt“, erklärte Sven Vollrat. Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB), meinte, er hätte lieber die Gebühren so belassen und damit eine Kostendeckung von mehr als den vorgegebenen 80 Prozent erreicht. „Aber wir verschließen uns nicht vor den Senkungen“, erklärte er.

Die Übernahme der Schulkindbetreuung Kuckucksnest in Nordheim in kommunale Trägerschaft stand ebenfalls auf der Tagesordnung. SPD-Fraktionschef Josef Fiedler erklärte noch einmal die Personalkosten von 162 000 Euro. „Davon muss die Gemeinde lediglich 44 000 Euro aus Steuermitteln zuschießen“, so Fiedler. 32 000 Euro kommen aus dem Programm Familienfreundlicher Kreis Bergstraße, 68 000 Euro sind weitere Zuwendungen.

Fiedler sprach sich dafür aus, dass auch die Schule in den Weschnitzauen in Biblis dem Familienfreundlichen Kreis betreten solle. Die Entscheidung darüber liege allerdings bei der Schule.

Liselotte Blume-Denise (CDU) meinte: „Wir wollen für unsere Kinder die besten Möglichkeiten schaffen.“ Aber die Ehrenamtlichen vom Förderverein könnten die Arbeit nicht mehr stemmen. Angefangen habe der Förderverein mit rund 15 Plätzen, inzwischen sind es über 50 – „und selbst die reichen nicht mehr aus“, zählte Blume-Denise auf.

Grünes Licht für Wohnflächen

Was die neu ausgewiesene Wohnbaufläche in Nordheim „Hinter der Waldstraße“ betrifft, begrüßte Fiedler, dass dieses Areal jetzt in Angriff genommen werde. Die Beschlüsse fielen einstimmig. Genauso einig waren sich die Fraktionen über den Bebauungsplan in der Steinstraße in Nordheim und die Änderung des Planes im Helfrichsgärtel III.

Als Vertreter und Stellvertreter für den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wurden gewählt: Hans Michael Platz und Johanna Iovine für die CDU, Ralf Müller und Thilo Stumpf für die FLB sowie Sven Vollrath für die SPD. Sie werden vertreten von Yannick Winkler und Liselotte Blume-Denise (CDU), Ewald Gleich und Helmut Bollig (SPD) und Mathias Wittner (FLB). Für die Wahl des Verbandsvorstandes wurden Herbert Ritzert (CDU), Hans-Peter Fischer (FLB) und Josef Fiedler (SPD) vorgeschlagen. cid

