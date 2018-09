Biblis soll Abwasser mit der KMB klären

Biblis.Biblis soll dem Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) beitreten – zumindest wenn es nach dem Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss geht. Aus Sicht der Mitglieder muss kein eigener Zweckverband mit Bürstadt und Groß-Rohrheim gegründet werden.

„Zehn Jahre lang waren wir in dieser Diskussion wegen des Abwassers“, erinnerte Bürgermeister Felix Kusicka an die Historie. Ursprünglich sei noch Lampertheim dabei gewesen. Die Politiker dort hätten sich als erstes von der Idee verabschiedet, eine gemeinsame Kläranlage zu bauen. Ein Beitritt zur KMB mache Sinn, Bürstadt sei dabei, diesen Schritt ebenfalls zu gehen. Perspektivisch sei es das Ziel, die Abwassergebühren stabil zu halten.

CDU-Fraktionschef Hans Michael Platz begründete die Entscheidung damit, dass ein eigener Verband die Kapazitäten in Biblis sprengen würde. „Die Gebührenhoheit bleibt in Biblis. Ich sehe keine andere Möglichkeit als den Beitritt“, so Platz. Das der SPD-Fraktionsvorsitzende Josef Fiedler genauso. „Das ist finanziell und vom Personal her sonst gar nicht zu leisten. Wichtig ist, dass die kleineren Partner des Verbands, wie Biblis, gleichberechtigt sind und nicht von den großen gefressen werden“, erklärte Fiedler.

Da die Stelle des Mitarbeiters, der die Kläranlage betreut, bald ausläuft, sei es schwierig, die Anlage weiter in Eigenregie zu führen. Zudem müsse sie saniert und technisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Ein Beitritt zum KMB ist für den 1. Januar 2020 vorgesehen.

Es wurde noch einmal klargestellt, dass der Bauhof und die dortigen Mitarbeiter in keinster Weise von der Entscheidung betroffen seien. Es gehe bei dem Beschluss ausschließlich um die Abwasserentsorgung. Bei der Abstimmung enthielten sich die beiden Mitglieder der Freien Liste Biblis, während CDU und SPD dafür waren.

Der Ausschuss entschied sich einstimmig dafür, die zwei Vollzeitstellen im Bibliser Ordnungsamt zu genehmigen. „Wir haben derzeit nur eingeschränkt Personal zur Verfügung und die Aufgaben haben zugenommen. Ein Mitarbeiter wird sich Ende des Jahres verändern und wechselt die Kommune“, erläuterte Kusicka. Bei einer Neueinstellung soll gleich auch der Schichtdienst und der Dienst an Wochenende in den Vertrag miteingefügt werden. „Es ist etwas anderes, wenn das von Anfang an im Vertrag steht“, betonte der Bürgermeister.

Der Name „Herdweg“ in Nordheim wurde einstimmig befürwortet. Auch der Ankauf von zwei Grundstücken in der Gemarkung passierte einstimmig den Ausschuss. Das eine eignet sich, um darauf ein Ökopunkte-Projekt zu realisieren. „Das andere können wir für eine Gewerbe- oder Wohnfläche nutzen oder als Tauschfläche vorhalten“, erklärte Kusicka.. cid

