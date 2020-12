Biblis soll einen Beitritt prüfen

Biblis.Neuigkeiten zum Landschaftspflegeverband (LPV) Bergstraße brachte Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler von der SPD in die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses in Biblis mit. Er kam gerade von einer Kreistagssitzung, wo auch über den LPV gesprochen wurde.

„Im Bauausschuss hieß es, der LPV sei ein Thema von Karsten Krug, weil dieser als SPD-Landtagsmitglied kandidiert. Das stimmt so nicht, auch der Landrat von der CDU hat dafür Werbung gemacht, und alle vier Parteien im Kreis stehen dahinter“, stellte er klar. Dem neuen Verband können alle 22 Kommunen beitreten, aber ohne Zwang, berichtete Fiedler weiter. Denn er wird künftig die Fördermittel aus allen Bereichen der Landschaftspflege beantragen. Dann kommen auf die im LPV organisierten Kommunen für landschaftspflegerische Maßnahmen weniger oder gar keine Kosten mehr zu. Zum Teil können diese Fördermittel nur noch über den neuen Verband abgerufen werden. „Auch für die Landwirte könnte das von Interesse sein, weil zum Teil mehr bezahlt wird als ohne LPV“, so Fiedler.

Berücksichtigt werden Naturschutzverbände, die Landwirtschaft und die Kommunen im Kreis, sofern sie sich beteiligen. Alle drei haben ein gleichberechtigtes Stimmrecht. Geplant ist, 250 000 Euro im Jahr für den LPV auszugeben. Gegründet werden soll er als Verein im August oder September 2021. „Außer den drei genannten Gruppen dürfen noch weitere mitarbeiten“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende, der um Unterstützung für den Prüfantrag bat.

CDU-Fraktionschef Hans Michael Platz unterstützte dies, weil es sich lediglich um einen Prüfantrag handle: „Wir werden sehen, welche Vorteile sich für Biblis ergeben können.“ Aber die Ziele des Verbandes seien für ihn noch nicht klar definiert. Derzeit stehe nur die Gründung einer Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer im Raum und dass Fördermittel generiert werden sollen. „Was genau soll der LPV werden, ein Dachverband?“, fragte sich Platz. Auch vonseiten der Naturschutzverbände gebe es Bedenken, denn die Ausgestaltung liege alleine in den Händen des Geschäftsführers.

Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Fischer von der Freien Liste Biblis (FLB) war der Meinung, dass in der Gemeinde viel ausgelagert werde. „Und jetzt noch die Landschaftspflegekosten. Wir wollen die Katze im Sack eher nicht kaufen, aber prüfen können wir es“, war Fischers Ansicht. Die Empfehlung für den Prüfantrag in Haupt- und Finanzausschuss wurde mit Stimmenmehrheit bei zwei Enthaltungen erteilt.

Bauausschussvorsitzender Dirk Müller (CDU) hatte am Abend zuvor ebenfalls die fehlenden Ziele des LPV kritisiert. Auch was so ein Verband den Kommunen bringen soll, sei fraglich. Der Bauausschuss hatte die Prüfung mit Stimmen der SPD und CDU und zwei Enthaltungen von der FLB ebenfalls empfohlen.

David Svoboda von der Finanzverwaltung gab den Ausschussmitgliedern einen Einblick in den Jahresabschluss 2019, der noch nicht zur Abstimmung freigegeben ist. Vor allem die Corona-Situation und die Überlastung auch der übergeordneten Ämter hatte dazu beigetragen, dass der Abschluss nicht fristgerecht wie sonst beim Revisionsamt vorgelegt werden konnte. Fertiggestellt wurde er erst im Juli. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.12.2020