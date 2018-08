Biblis spricht mit der Bahn

Biblis.Auch im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss stellte die Bibliser CDU den Antrag, den Spielplatz an der B 44 zu erweitern. Die Verwaltung soll eine Vorlage erarbeiten, über die dann bei den Haushaltsberatungen abgestimmt wird. „Nach dem Spielplatzfest ist er sehr gut angenommen worden und soll noch erweitert werden“, so begründete CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz. Dem Antrag wurde, wie einen Tag vorher im Bauausschuss, einstimmig zugestimmt.

Von der SPD kam der Prüfantrag wegen der Ausschilderung der Gleise in der Bahnunterführung in Fahrtrichtung Frankfurt oder Mannheim. „Oben gibt es diese Schilder bereits, aber sie fehlen, wenn man durch die Unterführung geht und sich orientieren will“, meinte Sigrid Breyer (SPD). Platz stimmte dem zu und schlug vor, Gelder in den Haushalt 2019 einzustellen, um die Unterführung sicherer zu machen, denn sie werde von einigen Biblisern als „Angstraum“ empfunden.

Bürgermeister Felix Kusicka entgegnete, dass die Ausschilderung der Bahnsteige Sache der Bahn sei. „Aber die Unterhaltung und Reinigungspflicht der Unterführung liegt bei der Gemeinde. Vor allem müsste dort deutlich mehr Licht hineingebracht werden, denn die Aufzugschächte nehmen viel Helligkeit weg“, meinte er. Die Anfrage wegen der Schilder sei bereits bei der Bahn gestellt. Es wurde beschlossen, die Anfrage der SPD um Maßnahmen wegen der Aufzüge und in Sicherheitsfragen zu erweitern. Das wurde positiv beschieden, nur von der Freien Liste Biblis kamen eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Einstimmig wurde der Antrag von der Wattenheimer Ortsbeirätin Bianka Muhs verabschiedet, einen Bürgersteig zwischen der Einmündung Sankt-Christophorus-Straße bis zur Dammkrone zu bauen. Die Gemeinde soll in dieser Sache den Kontakt mit Hessen Mobil suchen.

Reimund Paul (SPD) hat sein Amt als Gemeindevertreter wegen Krankheit zurückgegeben. Deswegen wurde Wolfgang Reibenspiess (SPD) zum Nachfolger als Vertreter der Gemeinde für die Verbandsversammlung des Gewässerverbands Bergstraße bestimmt.

Der Bauhof braucht ein Ersatzfahrzeug für das bisherige, bei dem nicht nur Reparaturen, sondern auch der Besuch beim TÜV anstehen. Es soll ein Kastenwagen sein, der günstig für 25 000 Euro beschafft werden kann. Das fand allgemeine Zustimmung. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018