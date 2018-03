Anzeige

Biblis.Im ersten Halbjahr 2018 werden bundesweit die Schöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. In Biblis werden vier Personen gesucht, die als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die Gemeindevertretung schlägt doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Haupt- und Hilfsschöffen.

Gesucht werden Bewerber, die in der Gemeinde Biblis ihren Wohnsitz haben und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Interessenten für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen gegen Erwachsene können sich bis Mittwoch, 28. März, bei Anne Gaspar, Zimmer 2.12, Telefon 06245/28 54 bewerben. Sprechzeiten sind montags bis freitags von 8 bis 11.30 Uhr, Montag und Donnerstag von 14.30 bis 16.30 Uhr sowie Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr. Bewerbungen können auch per Fax an die 06245/28 10 54 oder per E-Mail an agaspar@biblis.eu geschickt werden. red