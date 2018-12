Biblis unterzeichnet die „Ehe auf Probe“

Biblis/BEnsheim.Die „Ehe auf Probe“ ist geschlossen. Gestern unterzeichneten der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka und der Erste Beigeordnete Herbert Ritzert in der Geschäftsstelle der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) in Bensheim die öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Ab dem ersten Januar über nimmt die KMB in der Riedkommune die Aufgaben der Kläranlage, den Kanalbetrieb und den Straßenbau.

„Das ist jetzt der erste zukunftsweisende Schritt, auch in Sachen interkommunale Zusammenarbeit. Für die Bürger wird das ein Vorteil sein“, befand Kusicka. Durch die Vereinbarung muss der KMB alle gesetzlichen Forderungen bei der Kläranlage künftig umsetzten. „Die vierte Klärstufe mit dem Herausfiltern der Medikamentenreste wäre zu groß für uns gewesen, das hätte nicht nur den finanziellen Rahmen gesprengt, sondern auch den fachlichen“, räumte Kusicka ein. Zudem muss sich die Gemeinde nicht um einen Nachfolger für den Tiefbauingenieur bemühen, der Ende Dezember in Rente geht.

Verbandsvorsitzender Helmut Sachwitz bestätigte dies, sprach von einen „echten Meilenstein“ und bedankte sich bei Kusicka für das Vertrauen in den Zweckverband. Mit der Vereinbarung könne die Riedgemeinde jetzt entspannt den Übergang zum Zweckverband angehen. Auch die politischen Gremien in Bensheim hatten einstimmig für Biblis als neuen Partner abgestimmt. „KMB-Geschäftsführer Frank Daum hat ein solides Fundament für die Zusammenarbeit gelegt“, betonte Sachwitz. Daum wird den Prozess auch weiterhin begleiten.

Ein weiteres Mitglied im Zweckverband ist Lautertal. Dessen Bürgermeister Karl Josef Kuhn war ebenfalls anwesend und berichtete von den bisherigen Erfahrungen mit der KMB. „Wir sind sehr zufrieden. Für Lautertal wären die Aufgaben allein finanziell gar nicht tragbar gewesen“, resümierte Kuhn. Die erweiterte Beteiligung mit Biblis sieht er ebenfalls sehr positiv, das verleihe der interkommunalen Zusammenarbeit „Hand und Fuß“.

Der KMB wird die Stelle für den Tiefbauingenieur im Januar neu ausschreiben. „Bis ein Nachfolger gefunden ist, werden wir die anfallenden Arbeiten mit unseren vorhandenen Mitarbeitern erledigen“, kündigte Daum an. Es sind bereits einige Maßnahmen im Straßenbau geplant, ein Pumpwerk in der Kläranlage soll ausgetauscht werden. Zum endgültigen Zusammenschluss ab dem 1. Januar 2020 wird Biblis noch das Vermögen der Kläranlage einbringen.

Der Bürgermeister nahm einen Karton voller neuer Flyer des KMB mit zurück. Darin stellt sich der Zweckverband und die Arbeitsbereiche in Biblis kurz vor. Für die Bibliser ändern sich die Ansprechpartner für die Kläranlage, den Kanalbetrieb und den Straßenbau. Gerade wird die Homepage der KMB aktualisiert, alle Telefonnummern sind dann auch dort rechtzeitig nachzulesen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.12.2018