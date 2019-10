Bibliser Ausschüsse tagen öffentlich

Biblis.Der Bibliser Ausschuss für Bau, Gewerbe, Landwirtschaft und Umwelt trifft sich am heutigen Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr im Rathaussaal zu einer öffentlichen Sitzung. Vorgestellt wird eine mögliche Bebauung „Am Werrtor“. Auf der Tagesordnung steht die Entwicklung des Anwesens „Zum Alten Wasserwerk 3“, der Bebauungsplan „Steinstraße 18“ in Nordheim, neuausgewiesene Wohnbauflächen in Nordheim und das Ausschreibungsverfahren zur Auswahl eines Planers zwecks Realisierung des Gesundheitshauses. Am Donnerstag, 31. Oktober, folgt die öffentliche Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses, ebenfalls um 19 Uhr im Rathaussaal. Dabei wird die Jahresstatistik der Seniorenberatung vom Caritasverband Darmstadt vorgestellt. Außerdem werden die Vertreter für den Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße vorgestellt. Die Planerstelle für das Gesundheitshaus ist ebenfalls Thema. Schließlich geht es noch um die Übernahme des Personals der Schulkindbetreuung Kuckucksnest durch die Gemeinde. ps

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 30.10.2019