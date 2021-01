Bibliser Bücherei hat Lieferservice

Biblis.Nicht nur die Geschäfte haben derzeit nicht geöffnet, auch die Katholische Öffentliche Bücherei in Biblis kann ihre Medien derzeit nur liefern. Dieser Service ist kostenlos. Die Leser sind eingeladen, auf der Homepage im Bestand stöbern und die gewünschten Artikel per E-Mail an info@buecherei-biblis.de bestellen. Um alle Online-Funktionen nutzen zu können, müssen sich die Nutzer einmalig registrieren. Dazu senden alle Interessieren eine E-Mail mit Namen, Lesernummer und Geburtsdatum an info@buecherei-biblis.de. Sie erhalten dann ein Passwort und eine Anleitung, wie sie sich auf der Homepage anmelden können. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 09.01.2021