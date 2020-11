Bibliser Bürgermeister will Verkehrssünder stärker jagen

Biblis. „Wenn jetzt Sommer wäre, und es müssten noch die Hotspots am Rhein und an den Seen kontrolliert werden, würde das ganze System kollabieren“, sagt der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib. An rund 50 Anfragen und Beschwerden am Tag erinnert er sich. Doch auch ohne diesen Ansturm von damals sei die Arbeit im Ordnungsamt gerade eine Herausforderung. „Uns fehlt eine schlagkräftige Truppe,

...