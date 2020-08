Bibliser CDU besucht Nordheim

Nordheim.Die CDU Biblis lädt am Montag, 31. August, um 19 Uhr zur letzten Sommertour ein. Treffpunkt ist am Ortseingang von Nordheim, gegenüber des Friedhofs, wo über die Baulandentwicklung gesprochen wird. Im Anschluss fährt die Gruppe zur Firma „Anhängerwelt Becker“, um dort über eine zweite Fläche zur Baulandentwicklung, entlang der B 44, zu diskutieren. Gegen 20 Uhr geht es zum Apfelhof Biebesheimer. Weiter wird es dann Richtung Schleegasse gehen. Dort schauen sich die Teilnehmer das Verkehrsaufkommen Richtung Rhein an. Die letzte Station wird beim Reitverein Nordheim sein, der sein Gelände erweitern will. Zum Abschluss kehren alle in der Gaststätte „Zur Rheinfähre Nordheim“ (Fauti) ein. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.08.2020