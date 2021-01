Bibliser CDU verteilt Flyer mit Programm

Biblis.Für die Kommunalwahl am 14. März stellt sich die Bibliser CDU neu und deutlich jünger auf: Mehr als 20 Neueinsteiger finden sich auf der Liste. Aber auch erfahrene Mitglieder wie Herbert Ritzert, Erster Beigeordneter in Biblis, wollen sich wieder einbringen. Die CDU Biblis freut sich, dass sie ein motiviertes Team aus Studenten, Arbeitnehmern, Unternehmern und Senioren aufstellen konnte. Auch thematisch beziehe sie klar Position, teilt sie mit. „Für uns muss Politik vor Ort zum Anfassen sein, transparent und vor allem verständlich. Daher haben wir eine Kurzversion unseres Wahlprogrammes erstellt“, so der Parteivorsitzende und Spitzenkandidat Konstantin Großmann. Dieses werde an alle Haushalte verteilt. In der ausführlichen Fassung erläutern die Parteimitglieder einzelne Bereiche genauer und zeigen Ideen und Handlungsfelder auf. Dies ist mit den Kandidaten auf der Internetseite www.cdu-biblis.de zu finden. red

