Bibliser DRK-Helfer fleißig im Einsatz

Biblis.Ein arbeitsreiches Jahr, insbesondere durch die Flüchtlingsarbeit und den Anstieg an Sanitätsdiensten, liegt hinter dem Bibliser DRK, berichtete Vorsitzender Hans-Michael Platz bei der Jahreshauptversammlung. In der Sanitätsbereitschaft, der Wohlfahrts- und Sozialarbeit, im Jugendrotkreuz wurden 6590 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Platz bedauerte allerdings einen Rückgang der Mitglieder auf 305 Personen. Minimal sei die Zahl der Blutspender gesunken, von 478 im Jahr 2016 auf 457 im Jahr 2017. Mit der nächsten Blutspende wird in Biblis ein Pilotprojekt angestoßen, bei dem sich Spender elektronisch für einen Termin anmelden können.

Wahlen und Ehrungen Vorsitzender: Hans-Michael Platz, Stellvertreter: Felix Kusicka Schatzmeisterin: Adelheid Schultheiß, Beisitzer: Karl-Heinz Schultheiß, Ersatz: Lara Gebhardt Bereitschaftsleiterin: Linda Schäfer, Bereitschaftsleiter: Michael Wetzel, Stellvertretender Bereitschaftsleiter: Yannick Winkler JRK-Ortsleiterin: Jessica Wetzel Stellvertreterin: Nadine Bitsch JRK-Gruppenleiterinnen: Alina Adamek, Geena Daniel, Celine Steinhauser, Silke Wetzel Leiterin Wohlfahrts- und Sozialarbeit: Adelheid Schultheiß, Stellvertreterin: Silke Wetzel Fünf Jahre Wohlfahrts- und Sozialarbeit: Pia Papp Bereitschaft: 15 Jahre: Jennifer Seib, Jessica Wetzel, Yannick Winkler; 30 Jahre: Michael Wetzel JRK: fünf Jahre: Niklas Bednorz und Moad Nefli; zehn Jahre: Alina Adamek; 15 Jahre: Jennifer Seib, Jessica Wetzel und Yannick Winkler. str

Der Vorsitzende sprach zudem ein Thema an, das in den sozialen Medien für falsche Beschuldigungen gegenüber dem DRK gesorgt habe. Das DRK Biblis hatte eine für die Flüchtlingsarbeit zweckgebundene Spende des Lions Club aus Lampertheim erhalten. Als klar wurde, dass diese Gelder nicht komplett für die Flüchtlingsarbeit aufgebraucht werden können, kontaktierte Platz den Lions Club, der über die Restsumme bestimmen sollte. Schriftlich sei geregelt worden, dass das DRK den Betrag zurückzahlt – was bereits geschehen sei. In den sozialen Medien dagegen seien Anschuldigungen laut geworden, wonach das DRK die Spenden nicht konform verwendet habe. Dies wies Platz als falsch zurück.