Bibliser DRK hofft auf viele Spender

Biblis.Unfälle oder schwere Erkrankungen gehören zwar immer noch zum Alltag – dank modernster Hochleistungsmedizin können viele Menschen jedoch gerettet und geheilt werden. „Fast immer werden dabei lebensrettende Blutspenden benötigt“, informiert der hessische Blutspendedienst – und macht auf den nächsten Termin in Biblis am Dienstag, 12. November, aufmerksam.

Gerade im Herbst steigt der Bedarf an Blut, teilt das DRK mit. Denn zu Beginn der dunklen Jahreszeit nehme die Zahl der Unfälle zu, etwa 15 000 Blutspenden würden täglich in Deutschland benötigt, um die lebenswichtige Blutversorgung der Patienten in den Krankenhäusern zu gewährleisten.

Das Rote Kreuz in Bibliser bittet daher dringend, bei der Blutspende am 12. November dabei zu sein. Gespendet werden kann von 15.30 bis 20 Uhr im DRK-Heim in der Kirchstraße 14. Dafür ist eine Online-Terminreservierung möglich: Spender können sich für eine bestimmte Uhrzeit anmelden und kommen ohne größere Wartezeiten an die Reihe. Blutspender können 18 bis 72 Jahre, Erstspender allerdings höchstens 64 Jahre alt sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt zuvor eine ärztliche Untersuchung.

Die eigentliche Spende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollte eine gute Stunde Zeit eingeplant werden. Der Personalausweis muss zur Spende unbedingt eingepackt werden.

Alternative Termine und Inos sind unter der gebührenfreien Hotline 0800/1194911 und im Internet unter www.blutspende.de erhältlich. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.11.2019