Bibliser Frohsinn lädt zum Gedenken ein

Biblis.Seit etlichen Jahren bereits treffen sich Mitglieder, Sänger und Freunde des Bibliser Gesangvereins Frohsinn am Totensonntag am Kreuz auf dem neuen Friedhof, um dort ihrer verstorbenen Mitglieder zu gedenken. Mit Musik und einfühlsamen Worten wurde an diese erinnert.

Der November ist der Monat des Gedenkens. Den Abschluss bildet der Totensonntag. „Wir nennen unsere Mitglieder namentlich, die in den vergangenen zwölf Monaten verstorben sind“, erläuterte Inge Gölz, eine der beiden Vorsitzenden des Vereins. Gemeinsam mit Dirigent Herbert Ritzert wurden drei Lieder angestimmt. Zuerst „Dona Pacem Domine“, danach übernahm Inge Gölz das Wort und richtete sich an die Hinterbliebenen: „Ihr könnt daran denken, dass sie nicht mehr da sind. Oder ihr könnt die Erinnerung an sie pflegen und sie in euch weiterleben lassen.“ Hierzu passend sang der gemischte Chor „Meine Hoffnung und meine Freude“.

Die Frauen und Männer, an die der Frohsinn erinnerte, waren fördernde oder auch aktive Mitglieder und dem Verein sehr verbunden. „Es bleibt uns heute, ein besonderes Wort des Dankes zu sagen“, so Inge Gölz, die dann die acht Namen vorlas. Mit einem irischen Segenswunsch beendete der Chor die kleine Gedenkfeier. Beim Refrain „Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand“, forderte Dirigent Herbert Ritzert die Anwesenden auf miteinzustimmen – und diese kamen der Bitte auch gerne nach. str

© Südhessen Morgen, Montag, 26.11.2018