Bibliser Gemeindevertreter beschließen Fortführung des MKM-Vertrags

Biblis.Die Bibliser Gemeindevertreter haben am Dienstagabend in einer erneuten Sondersitzung entschieden, nicht vom Vertrag mit MKM, dem Bauträger des Gebiets Helfrichsgärtel III, zurückzutreten. Dies zu tun, hatte bislang die Mehrheit gefordert. Nachdem der Viernheimer Investor Gutperle & Czech gut sechs Millionen Euro auf einem Notaranderkonto platziert hat, sei eine Kündigung rechtlich sehr bedenklich, so die juristischen Berater. Die SPD hat sich enthalten, die FLB dagegen gestimmt und die CDU mehrheitlich dafür; es gab sieben Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und acht Enthaltungen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.01.2021