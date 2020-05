Bibliser Kühltürme bleiben noch länger stehen

Einen Termin zur Sprengung der Bibliser Kühltürme gibt es noch nicht. © Berno nix

Biblis. Am frühen Donnerstagmorgen sind die Kühltürme des Atomkraftwerks von Philippsburg gesprengt worden. In Biblis gibt es dafür aber noch keinen Termin, sagt RWE-Pressesprecher Alexander Scholl auf Nachfrage dieser Redaktion. „Unsere Kühltürme sind bereits vollständig entkernt, aber der Abbruch hat bei uns nicht oberste Priorität.“ Der Schwerpunkt des Rückbaus liege vielmehr auf dem Bereich innerhalb der Reaktorgebäude.

In Philippsburg will die Energie Baden Württemberg (EnBW) an der Stelle des Kraftwerks ein Umspannwerk errichten. In Biblis ist Scholl zufolge dagegen noch keine Folgenutzung bekannt. „Unsere Kühltürme sind mit 80 Metern auch nur halb so hoch wie die in Philippsburg und haben daher rein optisch eine andere Wirkung“, erklärt der Pressesprecher. Sie seien zudem nur selten in Betrieb gewesen - lediglich an heißen Tagen im Sommer oder wenn der Rhein zu wenig Wasser zum Kühlen geführt hatte. Der Rückbau des Bibliser Kraftwerks läuft seit 2017, insgesamt hat RWE 15 Jahre Zeit dafür. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.05.2020