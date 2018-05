Anzeige

Biblis.Bereits zum 51. Mal findet am 20. und 21. Mai das Waldfest des MGV Liederkranz Biblis auf dem Waldfestplatz im Bibliser Wald statt. In diesem Jahr werden am Pfingstsonntag „Bollwerk“ und am Pfingstmontag die „Zwoa Spitzbuam“ die Gäste musikalisch unterhalten. Vanessa Linn bietet am Sonntag von 12 bis 14 Uhr und am Montag von 13 bis 15 Uhr wieder kostenloses Kinderschminken an.

Die Sänger freuen sich auf Gäste, die ein paar vergnügliche Stunden bei Essen, Getränken und Musik auf dem Waldfestplatz verbringen wollen. Das Fest ist gut mit dem Rad und zu Fuß zu erreichen. Auch für Autofahrer sind genügend Parkplätze vorhanden. Küche und Theke sind am Sonntag ab 12 Uhr und am Montag ab 11 Uhr geöffnet.

Auf der Speisekarte ist für jeden etwas zu finden: So werden neben Steaks und Bratwürsten vom Grill auch Champignons aus der Pfanne und Gyros angeboten. Am Pfingstmontag gibt es Wellfleisch frisch aus dem Kessel. An beiden Tagen gibt es in der Liederkranz-Cafeteria ein reichhaltiges Kuchenbüffet. red