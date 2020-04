Bibliser Netzwerk bietet Hilfe an

Biblis.Die Corona-Krise stellt alle vor neue und besondere Herausforderungen. Die Maßnahmen und gesundheitlichen Auswirkungen schränken das öffentliche, soziale und private Leben erheblich ein. Deshalb bietet die Gemeinde Biblis unter dem Motto „Biblis – Menschen helfen“ mit kräftiger Unterstützung durch viele Ehrenamtliche und die Sozialagentur Fortuna Entlastungs- und Hilfsangebote – kostenfrei.

Dazu zählen: Einkaufsservice, Arzt- und Apothekengänge, Post- und Behördengänge, seelsorgerische Begleitung, Unterstützung von Senioren, Hilfe für Menschen in besonderen Lebenslagen sowie Tafelkunden, Gassigehen mit dem Hund, Nähen von Mund-Nase-Behelfsmasken.

Scheib: Tafelkunden unterstützen

Dies richtet sich vor allem an Menschen, die der Risikogruppe angehören. Denn ein Schritt vor die Tür, etwa für Einkäufe oder andere notwendige Erledigungen, kann zu einer Infizierung oder zu schweren Krankheitsverläufen führen.

„Mir liegen vor allem Menschen in besonderen Lebenslagen, wie Bürger, die eine Berechtigung für die Nutzung der Tafel haben, die im Moment auch geschlossen ist, sehr am Herzen. Auch ihnen wollen wir mit unserer Initiative helfen und eine Versorgung ermöglichen“, betont Bürgermeister Volker Scheib.

Zudem schickt er ein Dankeschön an die bereits in Biblis tätige Hilfsinitiative „Nachbarschaftshilfe Biblis und Umgebung“ des Vereins „Biblis ist bunt“, für deren geleistetes ehrenamtliches Engagement in den letzten Wochen. Innerhalb der Hilfsstrukturen „Biblis – Menschen helfen“ kümmern sie sich um den Einkaufsservice vor Ort.

Wichtig ist für Bürgermeister Volker Scheib eine gute Koordinierung aller Hilfsangebote innerhalb der Gemeinde Biblis. Durch diese einheitliche Vernetzung von Helfern und Hilfesuchenden soll das volle Potenzial der Bibliser Hilfsaktion durch und für Bürger entfaltet werden.

Der zentrale Kontakt ist über die Gemeinde Biblis möglich: telefonisch unter 06245/28 82 oder 0170/723 66 78 sowie per E-Mail an menschen-helfen@biblis.eu. Zu beachten ist, dass dieser Kontakt zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses besetzt ist. Außerhalb dieser Zeiten kann man sich an die Mobilnummer 0176/43 26 13 61 wenden.

Für den Einkaufsservice gibt es eine eigene Telefonnummer: Dieser ist unter 06245/200 46 12 oder mobil sowie per WhatsApp unter 0176/43 2613 61 und per E-Mail an nachbarschaftshilfe@biblis-ist-bunt.de erreichbar. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.04.2020