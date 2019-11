Bibliser Ortbeiräte tagen

Biblis.Die Bibliser Ortsbeiräte beraten über den Haushaltsplan 2020. Bürgermeister Kusicka hatte den Entwurf während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung eingebracht. Nun werden die Fraktionen in den politischen Gremien über das Zahlenwerk beraten. Der Nordheimer Ortsbeirat trifft sich am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr im Alten Rathaus zu einer öffentlichen Sitzung. Der Wattenheimer Ortsbeirat tagt am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Dorfzentrum. Auch diese Sitzung ist öffentlich. Bei beiden Ortsbeiräten stehen noch die Punkte Mitteilungen und Anfragen auf der Tagesordnung. Die Bevölkerung ist eingeladen. ps

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019