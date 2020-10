Bibliser Rathaus bleibt offen

Biblis.Das Bibliser Rathaus bleibt für die Bürger geöffnet. „Wir sind noch nicht im Homeoffice“, sagt Bürgermeister Volker Scheib. Nach wie vor sei es möglich, sich von der Verwaltung telefonisch einen Termin geben zu lassen. „Das klappt sehr gut, dadurch gibt es keine Wartezeiten. Das finden die Bürger gut.“ Wer gerade in Biblis unterwegs sei und spontan etwas im Rathaus erledigen wolle, könne an den Schnellschalter im Foyer gehen. „Wenn Sie einen Windelsack abholen wollen, bekommen Sie diesen dort“, nennt Scheib ein Beispiel. „Und wenn Sie lieber persönlich einen Termin ausmachen wollen, ist das am Schnellschalter auch möglich.“

Einzelbüros die Regel

Fast alle Mitarbeiter der Verwaltung hätten nun Einzelbüros. Er habe dies veranlasst, um für die Pandemie gewappnet zu sein, erklärt der Bürgermeister. Büros wurden umgebaut, Internetzugänge verlegt und die Telefonanlage umgerüstet, damit die Leitungen auch von zu Hause aus nutzbar wären. Auf den Fluren gilt Maskenpflicht für Besucher und Mitarbeiter. Der Rathaussaal biete Platz für Besprechungen, an den maximal zwölf Personen teilnehmen können. Für größere Gruppen wie bei den politischen Sitzungen stehen weiterhin das Bürgerzentrum für maximal 35 Personen und die Riedhalle für höchstens 100 Teilnehmer zur Verfügung. Das gilt im Moment. „Wir befinden uns in einem dynamischen Prozess“, macht Scheib deutlich. Mit Änderungen müsse gerechnet werden.

Das bekommt wieder die Gastronomie zu spüren, wo es durch die gestiegenen Corona-Infektionsfälle im Kreis weitere Einschränkungen gibt. „Wir kontrollieren, aber dies geschieht mit Augenmaß“, sagt Scheib. Ihm sei es wichtig, dass miteinander gesprochen wird, damit deutlich wird, was erlaubt ist und was nicht. Wer Fragen habe, könne ihn anrufen. „Mein Telefon steht bereit.“

Dass sich während der Pandemie immer wieder neue Voraussetzungen ergeben, wirkt sich auch auf den in diesem Jahr noch erwarteten Castor-Transport nach Biblis aus. Im Frühjahr war der Termin wegen Corona verschoben worden. Nun haben die zuständigen Behörden grünes Licht gegeben. Das Bündnis „Castor stoppen“ geht von einem Atommüll-Transport von Sellafield nach Biblis ab Ende Oktober aus. Es ist eine Mahnwache am Bibliser Bahnhof geplant. Außerdem soll es Kundgebungen und eine Demonstration geben. Die Gemeindeverwaltung müsste über Anträge für solche Veranstaltungen entscheiden. Allerdings kann sich Scheib vorstellen, dass sich die Zuständigkeit inmitten einer Pandemie ändern könnte. Er stehe mit den am Transport beteiligten Stellen in Kontakt. „Wir wollen mit einer Telefonhotline die Bürger darüber informieren, wann und wo es wegen des Castor-Transports zu Straßensperrungen kommt.“

Mit Bürgern im Gespräch

Coronavirus, Castoren und wichtige Entscheidungen auf kommunaler Ebene wie zum Beispiel für das Helfrichsgärtel III füllen die Arbeitstage. Doch eines ist nicht möglich: „Der direkte Kontakt mit den Bürgern, der fehlt einfach“, stellt Scheib fest. Denn seit seinem Amtsantritt im April darf er den Biblisern nur mit Abstand begegnen. „Aber ich biete das Bürgertelefon am Samstag an.“ Das werde gut genutzt. Auch für die Homepage der Gemeinde hat der Bürgermeister Ideen, um die Bürger stärker zu beteiligen.

Schließlich will er nicht von seinem Bürofenster aus den Biblisern zuwinken. „Nicht, dass es noch zu einem Auffahrunfall kommt. Das wäre der Worschde Kääs“, sagt er mit Anspielung auf den Begriff „Worst Case“. Aber den schlechtesten anzunehmenden Fall gebe es in Biblis nicht, sagt Scheib mit einem Schmunzeln und beweist, dass er auch in stressigen Zeiten seinen Humor behält.

