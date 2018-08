Anzeige

Biblis.Die SPD Biblis bietet einen weiteren Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 18 Jahre an. Der Kurs beginnt am 23. August, 19 Uhr, und findet im Dorfzentrum Wattenheim, Schulstraße 7, statt. Die Termine für die weiteren fünf Abende werden den Kursteilnehmerinnen an diesem Abend mitgeteilt. Den Kurs leitet Wolfgang Reibenspiess, der über langjährige Trainer- und Wettkampferfahrung verfügt.

Ziel des Kurses ist es, Möglichkeiten und Verhalten bei Angriffen oder versuchten Angriffen zu veranschaulichen, Möglichkeiten der Gegenwehr aufzuzeigen und an Beispielen zu üben. Die Teilnehmerinnen sollten bequeme Sportkleidung tragen. Teilnehmerinnen der vorangegangenen Kurse, die das Erlernte auffrischen möchten, sind willkommen. Die Kosten für den Kurs trägt die SPD Biblis.

Interessentinnen können sich bei Sigrid Breyer, Telefon 06245/33 37, informieren und verbindlich anmelden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. red