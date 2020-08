Bibliser SPD startet anonyme Online-Umfrage

Biblis.Seit längerer Zeit hat der Ortsverein der SPD in Biblis mit stagnierenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Dagegen wollen die Genossen vor Ort nun etwas unternehmen. Sie haben eine Online-Umfrage gestartet, bei der die Bibliser Bürger den Sozialdemokraten ihre Ideen und Meinungen mitteilen können, unabhängig davon, ob sie Mitglied der SPD sind oder nicht.

„Es ist schade“, sagt der Vorsitzende Erik Schiffner, „dass wir nicht mehr Leute begeistern können, in die SPD einzutreten. Ich glaube, wir haben Positionen, die viele Menschen ansprechen.“ Sein Stellvertreter Dominique Rosebrock fügt hinzu: „Natürlich würden wir auch gerne von den Menschen selbst hören, was sie bewegt und was wir als SPD besser machen können. Das darf nicht erst im Kommunalwahlkampf beginnen.“

Deshalb startete die SPD eine anonymisierte Online-Umfrage, an der alle Bürger teilnehmen können. „Von unseren Mitgliedern erhoffen wir uns mehr Informationen dazu, was man parteiintern besser machen kann,“ so Schiffner. Deshalb ist der nächste Schritt ein parteiinterner Ideenpool, in dem die Mitglieder diskutieren wollen, was derzeit im Ortsverein fehlt. red

Info: Die Umfrage: https://www.soscisurvey.de/spdbiblis/

