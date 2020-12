Bibliser SPD stellt Hausärzte und Umwelt auf die Agenda

Biblis. Die Bibliser SPD hat auf ihrer Liste für die Kommunalwahl Sozialdemokraten aus Biblis und den beiden Ortsteilen gleichermaßen nominiert. „Bis Platz acht haben wir es geschafft, abwechselnd Frauen und Männer aufzustellen“, sagte Vorsitzender Erik Schiffner bei der Parteiversammlung im Gemeindezentrum. Vertreten sind zudem alle Altersgruppen: neben bekannten Kommunalpolitikern auch neue Kandidaten, die sich bisher noch nicht politisch engagiert haben. Dazu zählt Wilhelm Neumann, der seit geraumer Zeit die öffentlichen Sitzungen besucht - oft mit Gunter Lutzi. „Wir fühlen uns zur SPD hingezogen und denken, dass wir uns hier gut einbringen, um gemeinsam bessere Politik zu machen“, erklärte Neumann bei seiner Vorstellung. Noch ist er kein Parteimitglied und steht als unabhängiger Kandidat auf Platz neun der Liste.

Sven Vollrath führt die Liste als Spitzenkandidat an. Er nutzte die Zeit zwischen den Wahlgängen, um einige Punkte aus dem Wahlprogramm anzusprechen. Das komplette Programm wird am Donnerstag, 10. Dezember, vorstellt. Die Sozialdemokraten wollen wieder zweitstärkste Kraft werden. „Es stehen ja Gerüchte im Raum, dass noch eine vierte Partei bei der Kommunalwahl antreten wird“, sagte Vollrath. Bundespolitisch sehe es für die SPD derzeit nicht so rosig aus, deswegen erwartet er von der Seite keinen Rückenwind. Zu schaffen macht der SPD außerdem, dass die Gemeindevertreter derzeit keinen guten Ruf wegen der MKM-Affäre bei dem Biblisern genössen. „Das macht es auch schwierig, unsere gute Politik weiterzutragen. Die nächsten drei Monate werden für uns zu einer Herausforderung“, merkte Vollrath an.

Wichtig sei es der SPD, in der Großgemeinde bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dem hat sich speziell Erik Schiffner angenommen. Ewald Gleich kümmert sich vornehmlich ums Thema Barrierefreiheit. Diese werde durch die 100 000 Euro, die im neuen Haushalt vorgesehen sind, vorangetrieben.

„Große Wahlversprechen können wir aber angesichts des mangelnden Geldes in der Kommune für die nächsten Jahre nicht machen“, betonte Vollrath. Verstärkt bemühen wolle sich die SPD, Hausärzte in die Gemeinde zu bekommen. Sie werde sich mit zukunftsweisender Mobilität beschäftigen und als Alleinstellungsmerkmal zu den anderen Parteien habe sie sich ökologischen Themen verschrieben. Hier nannte Vollrath unter anderem die Weschnitz, die mit dem Deichbau so einige Möglichkeiten biete.

Den Wahlkampf erschwere die Corona-Pandemie. „Wir werden die Wähler wahrscheinlich nicht persönlich ansprechen können und müssen unseren Wahlkampf hauptsächlich ins Internet verlagern“, bedauerte Vollrath. Ewald Gleich machte noch den Vorschlag, dass sich die Partei an der „Wunschzettel-Aktion“ der Facebook-Gruppe „Bibliser Willkommen“ beteiligen solle. Bei der nächsten Vorstandssitzung soll offiziell darüber abgestimmt werden, obwohl alle Anwesenden bereits ihre Zustimmung signalisierten. cid

