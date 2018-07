Anzeige

Biblis. Ein neues Projekt läuft bei der kommenden Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes in Biblis im November an. Dann können sich Spender online einen Termin zur Blutspende reservieren und kommen ohne große Wartezeiten direkt dran. „Hierüber informieren wir bei der heutigen Blutspende die Spender“, erklärte Eric Max, Referent des DRK-Blutspendedienstes für Südhessen. Er kam mit seinem Kollegen Udo Sauer aus Osthessen. Dort hat Sauer die Online-Terminreservierung bereits etabliert.

„Ich habe damit in Bad Hersfeld vor zwei Jahren begonnen und kann meine Erfahrungen hier mit einbringen“, sagte Sauer. Er erinnerte sich daran, dass das Projekt gerade am Anfang so seine Tücken hatte. „Bei uns war damals der Homepagelink falsch, und der Server ist mal abgestürzt. Wir mussten uns überlegen, wie wir die angemeldeten Blutspender an allen anderen vorbei schleusen“, erzählte Sauer.

Dies sein ein Knackpunkt gewesen, bei dem sie aber bewusst auch das Murren der anderen Blutspender in Kauf nahmen. „So wurden auch diese auf das neue Angebot aufmerksam“, meinte Sauer. In Bad Hersfeld wurden die angemeldeten Blutspender direkt an der Anmeldung von einem Helfer in Empfang genommen. Gemeinsam ging es an den Warteschlangen vorbei. So in etwa wird es wohl auch in Biblis ablaufen.