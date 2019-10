Bibliser wählen am Sonntag ihren Bürgermeister

Biblis.Die Bibliser entscheiden am Sonntag, 27. Oktober, wer künftig Bürgermeister in der Gemeinde ist. Der „Südhessen Morgen“ hatte die vier Kandidaten für die „Ohne Worte“-Reihe gefragt, wie sie ihre Chancen einschätzen. Die Bilder sind oben noch einmal zu sehen. Am Sonntag wird sich zeigen, wen die Bürger die kommenden sechs Jahre auf dem Chefsessel im Rathaus sehen wollen. Der amtierende Bürgermeister Felix Kusicka (v.l.) bewirbt sich um eine zweite Amtszeit. Er ist parteilos und wird, wie bei der Wahl im Jahr 2013, von der CDU unterstützt. Seine Herausforderer sind Ralph Bühler (AfD), den die Freie Liste Biblis als Kandidaten aufgestellt hat. Der SPD-Vorsitzender Ewald Gleich kandidiert erneut. Volker Scheib tritt als parteiloser Kandidat an. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. ps (Bilder: Nix)

