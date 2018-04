Biblis/Gernsheim tritt auf der Stelle

Anzeige

Einbruch im zweiten Abschnitt

Und dann ging es sogar noch schneller, als vom FSG-Coach befürchtet: Gerade einmal sieben Minuten waren gespielt, als die Odenwälderinnen 14:10 führten und diesen Vorsprung bis zur 42. Minute entscheidend auf 17:11 ausbauten. „Da ging bei uns leider nichts mehr zusammen“, musste Köhl mit ansehen, wie der Favorit seine Führung konsequent verteidigte und am Ende auch verdient die Punkte mit in den Odenwald nahm.

Am kommenden Wochenende wartet nun eine noch schwerere Aufgabe auf Biblis, das zum Tabellenzweiten Crumstadt/Goddelau muss. Danach folgen allerdings zum Saisonabschluss noch zwei Spiele aus der Kategorie „lösbar“: Zuerst kommt der Siebte aus Erbach nach Biblis, zum Finale geht es zum aktuellen Schlusslicht Dornheim/Groß-Gerau. Aber das relativiert Köhl gleich wieder: „Dornheim hat seinen Kader kräftig aufgerüstet, unter anderem mit der ehemaligen Zweitliga-Spielerin Silke Jung. Da sind wir sicherlich nicht Favorit.“ Aber irgendwo müssen noch Punkte her, um doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. „Das ist natürlich unser aller und mein persönliches ganz großes Ziel. Ich will mich hier nicht mit einem Abstieg verabschieden“, so Sascha Köhl, der bekanntlich nach der Saison zum A-Ligisten HC VfL Heppenheim wechseln wird.

FSG-Tore: Kerstin Bonifer (4), Miriam Weil (3), Liboria Romano, Lisa Argentino, Lisa Götz (je 2), Saskia Laudenbach, Lisa Kreimes, Amina Drekovic, Julia Höfle (je 1).

HSG-Tore: Alina Sauer (6), Stefanie Schmitt (5/4), Anne-Christin Kunkel, Selin Büyükodabasi, Johanna Eder (je 3), Celine Dürr (2), Lena Mottl, Katharina Jöst (je 1). me

