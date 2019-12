Biblis/Gernsheim vor „Bonusspiel“

Biblis.Egelsbach vor der Brust, Dornheim im Sinn: So stellt sich die Situation für die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim dar. Während die Bibliserinnen auf Rang zehn in direkter Tuchfühlung zum Abstiegsrang stehen, spielt Egelsbach als Dritter eine starke Runde. „Für mich ist die SGE weiter ein Kandidat für die Meisterschaft“, meint Trainer Bernd Seiberth. „Entsprechend ist das für uns ein Bonusspiel. Wichtig ist dann eine Woche später die Partie gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau“, blickt der Übungsleiter schon auf das Kellerduell in eigener Halle gegen den Vorletzten. „Da gilt es, ganz wichtige Punkte zu holen. Wenn wir schon in Egelsbach was mitnehmen können, wäre es natürlich klasse, aber da sind wir nur Außenseiter“, stellt Seiberth vor der Partie am Samstag (15 Uhr) in der Pfaffenauhalle klar. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.12.2019