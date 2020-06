Bisher keine Mehrheit für Werrtor-Pläne

Biblis.Bürgermeister Volker Scheib hat in den Ausschusssitzungen der vergangenen Woche leidenschaftlich für dieses Projekt geworben: Die Treufina GmbH möchte im Gebiet am Werrtor in Biblis 68 Wohnungen bauen. Scheib beschrieb das als Möglichkeit der Aufwertung des Werrtors. Am Mittwoch ist das Vorhaben Thema in der Gemeindevertreter-Sitzung; sie beginnt um 19 Uhr im Saal des Bürgerzentrums.

Die CDU stimmte in den Ausschüssen dagegen. Sie führte zum einen die Gefahr bei der Überquerung der B 44 an, zum anderen erklärte sie, das Werrtor sei ein Gewerbegebiet, und wohnen in Gewerbegebieten bringe immer Ärger. SPD und FLB waren nicht geschlossen dafür.

Wie berichtet sollen die 68 Wohneinheiten nach den Plänen des Immobilienunternehmens Treufina aus Trebur östlich der B 44 in drei Mehrfamilienhäusern und 17 Einfamilienhäusern entstehen. Es entstünde neuer Wohnraum von insgesamt 6635 Quadratmetern.

Bereits 2001 hatte die Straßenverkehrsbehörde die Gemeinde daraufhingewiesen, die Querung der B 44, bis vor Kurzem hing hier noch die sogenannte Blinkampel, auszubauen. Die Gemeinde rechnet dafür mit Kosten von rund einer Million Euro. Treufina würde sich daran mit 350 000 Euro beteiligen. Dass, so Bürgermeister Scheib, Josef Fiedler (SPD) und Hans Peter Fischer (FLB), habe doch einen zusätzlichen Charme. Hans Michael Platz hielt dagegen, der Investor sei kein Heilsbringer, sondern spekuliere auf die steigenden Grundstückspreise.

Den Skeptikern rief Scheib zu, sich vom aktuellen Sachstand zu lösen und fünf Jahre in die Zukunft zu schauen. Allein der Radweg von Einhauen bis Lampertheim auf dem dann sanierten Deich sei eine enorme Qualitätssteigerung für das Werrtor. Zum Argument der CDU, die Querung der B 44 sei für Kinder zu gefährlich, sagte Scheib, es würden heute schon Kinder die B 44 queren. Außerdem müsse die neue Querung kommen, ob mit neuen Wohnungen oder ohne.

Josef Fiedler sagte, in Biblis sei in den vergangenen Jahrzehnten beim Thema neuer Wohnraum „viel heiße Luft“ produziert worden. Die aktuelle Chance müsse genutzt werden. Dieser Argumentation schloss sich Hans Peter Fischer an.

Die Debatte und die Abstimmung über diesen Punkt am Mittwoch dürften sehr spannend werden. Die CDU hat in der Gemeindevertretung neun Sitze, Freie Liste und SPD jeweils sieben.

