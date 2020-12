Bislang Bruch mit MKM favorisiert

Noch ist die Zukunft des Baugebiets Helfrichsgärtel III ungewiss. © CID

Biblis.Das Ringen um das Bibliser Baugebiet Helfrichsgärtel III geht in eine weitere Runde. Die Gemeindevertreter hatten im November das Thema von der Tagesordnung genommen. Bürgermeister Volker Scheib wollte einen Aufschub, damit er die Optionen nochmals prüfen lassen konnte. Näheres dazu wird jetzt wohl in der kommenden Woche während der öffentlichen Sitzungen der Fachausschüsse und der Gemeindevertretung zu hören sein.

Scheib hatte im November die Fraktionen über mögliche rechtliche Konsequenzen informiert, die drohen könnten, sollte die Gemeinde Biblis den mit MKM BauProjekte GmbH geschlossenen Kaufvertrag weiterführen. Davor hatte die Verwaltung noch vorgeschlagen, trotz der finanziellen Schieflage von MKM das Baugebiet zügig weiterzuentwickeln. Dafür wäre ein Sanierungskonzept nötig gewesen. Ein von der Verwaltung zurate gezogener Fachanwalt meldete dann Bedenken an, weil Biblis nach einem Bruch mit der zahlungsunfähigen MKM BauProjekte GmbH voraussichtlich mehr Geld durch die Grundstücksverkäufe erzielen würde. Sollte sich die Gemeinde diesen Gewinn entgehen lassen, könnten sich Kommunalpolitiker und Verwaltungsmitarbeiter strafbar machen.

Unterschiedliche Meinungen

Dies führte zu einer Kehrtwende: Die Verwaltung rückte vom Sanierungskonzept ab und favorisierte den Bruch mit MKM. Die Ausschüsse stimmten mehrheitlich zu. „Die rechtlichen Folgen für den Bürgermeister, den Vorstand und die Gemeindevertreter sind unklar. Ich möchte meine Leute nicht ins Messer laufen lassen. Ich sehe es als Risiko, wenn wir nicht zurücktreten“, machte SPD-Fraktionschef Josef Fiedler klar.

Die CDU war geteilter Meinung. CDU-Fraktionschef Hans-Michel Platz lehnte die Kursänderung ab. Er sieht eine Chance darin, dass MKM im Oktober sämtliche unbebauten Grundstücke des Baugebiets an die Gutperle & Czech Projektentwicklungs GmbH aus Viernheim verkauft hat. „Der neue Investor hätte den Vorteil, dass alle Forderungen erfüllt werden – von der Rechtssicherheit der Bauherren, die der Handwerker und nicht zuletzt die der Gemeinde. Daher hätte die Verwaltung keinen Schaden, und deswegen wäre es auch keine Untreue.“

Davon hält FLB-Fraktionschef Hans-Peter Fischer nichts. Er forderte von Anfang an die sofortige Kündigung und legte den entsprechenden Antrag vor. Eine „endgültige Entscheidung“ sei nötig, ansonsten machten sich die Verwaltung und die politischen Gremien „nicht nur lächerlich, sondern auch im hohen Maße unglaubwürdig“.

Der Bauausschuss tagt am Montag, 7. Dezember, der Hauptausschuss folgt am Dienstag, 8. Dezember, und die Gemeindevertretung ist am Mittwoch, 9. Dezember, an der Reihe – jeweils um 19 Uhr öffentlich in der Riedhalle. ps

