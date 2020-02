Blick auf Poesie-Alben

Nordheim.Am kommenden Sonntag, 1. März, ist die Sonderausstellung „Poesiealben, farbige Begleiter der Jugendzeit“ im Burg-Stein-Museum in Nordheim, Rathausstraße 1, zum letzten Mal zu sehen. Darauf weisen die Organisatoren vom Heimat- und Geschichtsverein Nordheim hin. Geöffnet ist das Museum am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Das neue Bildheft übers Schmiedehandwerk in Biblis, Nordheim und Wattenheim kann bei dieser Gelegenheit ebenfalls erworben werden. Der Eintritt ist frei. red (Bild:str)

