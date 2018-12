Blick in die Pfarrchronik

Nordheim.Als Grundlage für die neue Ausstellung „Das Ende des Ersten Weltkriegs und die 20er Jahre“ vom Verein für Heimatgeschichte in Nordheim diente die Pfarrchronik. Betreut und weitergeführt wird sie durch Pfarrer Arne Polzer. „Alles was hundert Jahre alt ist, darf offen gelegt werden“, bestätigte er. Deshalb konnte er die Chronik guten Gewissens weiterreichen.

„Wir haben aber auch die Chronik von Rheindürkheim genutzt“, pflichtete Vorsitzender Günter Mössinger bei. Das Archiv des Vereins ist inzwischen sehr gut sortiert. Und so kam erneut eine sehenswerte Schau zustande, die ergänzt wird von Postkarten, Inflationsgeld und Briefmarken vom Verein für Briefmarken und Münzkunde Biblis. In verschiedenen Vitrinen und an Stellwänden sind Ausstellungsstücke zu sehen. Teilweise stammen sie von Nordheimern, manchmal von Mitgliedern oder aus dem Fundus des Vereins, der über die Jahre zusammengekommen ist.

In einer Vitrine steht die Plattenkamera von Landwirt Georg Schmidt. Er hatte sie einst von einer Lehrerin erhalten, die in Nordheim unterrichtet hat. „Er hat Fotos vom zugefrorenen Rhein 1929 gemacht, von Theaterstücken, und er hat Landarbeiter abgelichtet“, berichtete Mössinger. Viele der belichteten Glasplatten sind noch gar nicht gesichtet worden. Die Kamera samt den Platten hat Sohn Werner dem Verein zur Verfügung gestellt.

Auf den Fotos an der Stellwand ist ein russischer Kriegsgefangener zu sehen, der von einem Jungen an der Hand gehalten wird. „Russland hatte die Kampfhandlungen 1917 beendet. In diesem Jahr fand ja auch die Revolution statt. Da haben es etliche der Kriegsgefangenen vorgezogen, lieber nicht nach Hause zurückzukehren. In Nordheim sind damals drei geblieben“, erläuterte Mössinger. Einer hat sogar richtig gut Deutsch gelernt, so dass er es auch schreiben konnte. Ein Brief an der Stellwand zeugt davon.

Die Kirchenglocken wurden 1917 abgeholt und eingeschmolzen. Es dauerte bis 1921, bis drei neue besorgt werden konnten, nachdem mehrere Sammlungen dafür stattgefunden hatten. Der damalige Pfarrer Metzler war 1919 nach Bensheim zum Kreisamt gereist, um mit einer Blechkanne Petroleum zur Beleuchtung der Kirche zu besorgen. Die Menschen waren sehr arm, und die Kinder mussten Brennnesseln sammeln. Aus Mannheim kamen sogar Kinder, die in Nordheim bettelten.

Es wurde viel getauscht, Lebensmittel und Tabak gegen Kohle bei der französischen Besatzung. „Aber man hat schon gemerkt, dass im Ersten Weltkrieg hier kein Kriegsgebiet war wie dann später im Zweiten“, warf Pfarrer Polzer ein. Er würde gerne ein Kataster mit den Namen der Toten erstellen, die in beiden Kriegen ums Leben gekommen sind. „Viele Familienangehörige wissen gar nicht, dass ihre Vorfahren in den Krieg verwickelt waren, und entdecken das erst durch unsere Ausstellung“, betonte Mössinger.

In den Reichstag gewählt

Aber kaum waren die Schrecken der Zeit überstanden, drängten die Leute schon wieder in die Kneipen und strebten nach Vergnügen und Zerstreuungen. 1924 wurde der erste Nordheimer, Bürgermeister Konrad Karl Glaser, in den Reichstag gewählt. „Er ist der Einzige aus unserem Ort, der dieses Amt ausgeführt hat“, merkte Mössinger mit einem Schmunzeln an.

Die Ausstellung ist noch bis mindestens Februar 2019 zu sehen. Geöffnet ist das Burg-Stein-Museum jeden ersten und dritten Sonntag im Monat, zwischen 10 und 12 Uhr, ausgenommen sind die Weihnachtsferien. Der Eintritt ist frei. cid

Info: Weitere Infos unter heimatverein-nordheim.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.12.2018