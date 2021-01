Blitzanlage soll jeden Laster fotografieren

Wattenheim.Der Haushalt 2021 war eines der Hauptthemen bei der Sitzung des Wattenheimer Ortsbeirats. Es gab dazu Fragen an Bürgermeister Volker Scheib. Eine betraf die Kosten von 150 000 Euro für die Blitzanlage. Scheib erläuterte: „Es sind drei Hohlsäulen geplant, und rund 98 000 Euro kostet der portable Blitzeinsatz.“

Standort noch offen

Wo die Säulen genau aufgestellt werden, ist noch nicht festgelegt, allerdings wird eine nach Wattenheim kommen. Und die blitzt auch die Lkw, die durch den Ort fahren. Ob diese allerdings eine Genehmigung haben, muss an anderer Stelle kontrolliert werden. „Wir sind auf der Suche nach zwei Kräften auf 450- Euro-Basis, die das Ordnungsamt beim Blitzen für den Außenbereich unterstützen“, so der Bürgermeister.

Die Empfehlung des Ortsbeirats fiel einstimmig für den vorgelegten Haushaltsentwurf aus. Ein Lob gab es auch die Zusammenstellung auf wenigen Seiten, die konkret den Ortsteil betreffen. „Das ist genau, was wir brauchen. Und nicht die großen schweren Ordner wie sonst, das wäre Papierverschwendung“, so der stellvertretende Ortsvorsteher Dieter Kern (SPD).

Zum Thema Ordnungsamt erfuhr der Ortsbeirat, dass die Bewerbungsfrist in Groß-Rohrheim um ist, und dort jemand gefunden wurde. Am 1. April beginne der Neue den Dienst, wobei er aber in Biblis stechen müsse. Einmal im Monat sei ein Treffen mit der Nachbargemeinde geplant. Es gehe dabei um ein kurzes Resümee der letzten Wochen und darum zu besprechen, was alles ansteht: in der wärmeren Jahreszeit vor allem die Kontrollen am Rhein und an den Seen.

Scheib hätte gerne einen Namen für das frisch betonierte Stück vom Weschnitzdamm zur St.-Christophorus-Straße, das im Zuge der Sanierung der L 3261 gemacht wurde. Kern hatte ein paar Ideen gesammelt, obwohl er sich fragte, ob das kurze Stück überhaupt einen Namen brauche. Seine Vorschläge waren Elchweg oder Elchpfad und auch „Zur Brücke“. Elch ist der Spitzname eines in Wattenheim bekannten Bürgers, der oft diesen Weg benutzt hat. Günter Mössinger hatte vom Verein für Heimatgeschichte zwei Varianten beigesteuert: Herrenfischerweg und Fischerweg, weil es früher nur den Herren gestattet war, ihre Fische in der Weschnitz zu fangen.

Thomas Kuhn (CDU) schlug „Zum Damm“ vor. Der Wunsch des Bürgermeisters war – mit einem Augenzwinkern – „Bachdamm Avenue“, das zweite Wort englisch ausgesprochen. Wichtiger als der Name ist Sigrid Ambros (CDU), was mit dem unbefestigten Teil zwischen dem Rand zur Straße hin und dem neu betonierten Teil passiert. „Dort gibt es jetzt schon Schlammpfützen, das müsste befestigt werden.“ Die Überlegung ging dahin, diese Fläche zu pflastern. In Richtung Ortsteil müsste auch noch ein Poller oder ähnliches hin, weil der Weg abschüssig sei. Die Entscheidung über einen Namen wurde vertagt. Damit wird sich der neue Ortsbeirat nach der Kommunalwahl im März beschäftigen.

Der Bürgermeister brachte Unterlagen für die Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ mit. Die Bewerbungsfrist läuft bis über Jahresmitte hinaus. „Da ist genug Zeit, die Bewohner mit ins Boot zu holen“, fand er. Bianka Muhs (SPD) schlug vor, zu einer Zoom-Konferenz einzuladen. Das wäre auch als Probelauf für eine digitale Bürgerversammlung zu sehen.

Weihnachtslichter ausgefallen

Es gab Beschwerden wegen der batteriebetriebenen Weihnachtsbeleuchtung am Christbaum vor dem Dorfzentrum und auf dem Friedhof, die während der Feiertage erloschen war. Und auch der gerade laufende Baumschnitt, den Gemeindemitarbeiter vornehmen, wurde kritisch gesehen. Sigrid Ambros, die in diesem Bereich arbeitet, schlug vor, dafür eine Fachfirma zu beauftragen, weil hier viel falsch gelaufen sei. Die Bepflanzung in der Straße am Golfpark und der Ausgleichsfläche wird noch im Januar angegangen, teilte Scheib mit.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.01.2021