BMW-Cabrio aus Einfahrt gestohlen

Biblis.Ein schwarzes BMW-Cabrio ist am Mittwochmorgen aus einer Hofeinfahrt in Biblis gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei stand das Auto am Haus im Kreuzungsbereich Klostergewannstraße zur Ecke Lindenstraße. Auf seiner Flucht habe der Dieb den Motor des Autos sogar noch abgewürgt, so dass der Wagen gegen 6.45 Uhr für einige Minuten den Kreuzungsbereich Klostergewannstraße/Darmstädter Straße blockierte. Der Dieb habe den Motor aber wieder starten und wegfahren können. Zu dem Zeitpunkt trug das Cabrio der 3er Serie das Kennzeichen HP-JT 264. Die Kriminalpolizei aus Heppenheim sucht Zeugen, denen der Wagen aufgefallen ist. Insbesondere werden Autofahrer gesucht, die an der Kreuzung halten mussten und Angaben zum Täter machen können. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer 06252/70 60 um Hinweise. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.08.2019