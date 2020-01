Böse Ahnungen

Biblis.„Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“ heißt es am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, im Bibliser Kommunalen Kino. Der Film spielt in einem kleinen Ort im Norden von Mazedonien: Am Dreikönigstag wirft der Hohepriester traditionell ein gesegnetes Kreuz in das örtliche Gewässer, während sich Hunderte Männer auf den Weg machen, um es wiederzufinden. Derjenige, der das Kreuz findet, soll ein Leben lang Glück und Wohlstand erlangen. Die arbeitslose Akademikerin Petrunya springt ins Wasser und findet das Kreuz. Das macht ihre Konkurrenten wütend, und das Ganze weitet sich zu einem Skandal aus. Aber Petrunya weigert sich, das Kreuz zurückzugeben.

Ewan McGregor spielt unter der Regie von Mike Flanagan in „Doctor Sleeps Erwachen“, der am Wochenende von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Januar, jeweils um 20 Uhr, gezeigt wird. Der Film ist eine fiktive Fortsetzung von „Shining“. Der inzwischen erwachsene Danny Torrance, der Sohn des verrückten Jack, hat wie sein Vater eine Mordswut in sich und ist alkoholabhängig. Außerdem kann er die Gedanken anderer Menschen lesen und Visionen von Ereignissen empfangen.

„Angry Birds 2“ wird als Animationsfilm für Kinder am Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, gezeigt. König Mudbeard, der Herrscher der Bad Piggies, will sich an den Angry Birds rächen, nachdem sie in einem früheren Kampf seine Heimat zerstört haben, um ihre Eier zurückzugewinnen. Doch dann tritt der mysteriöse lila Vogel Zeta auf den Plan. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 16.01.2020