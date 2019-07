Brandgeruch liegt in der Luft

Biblis. Die Bibliser Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 21 Uhr zu einem Brandeinsatz alarmiert worden. Eine Autofahrerin hatte im Bereich der Gärten am Werrtor eine größere Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Wie Feuerwehrsprecher Ralf Becker berichtet, lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte ein starker Brandgeruch in der Luft, aber es war kein Rauch und Feuerschein sichtbar. Die Einsatzkräfte kontrollierten den gesamten Bereich zu Fuß und mit Fahrzeugen, fanden aber keine Brandquelle. Sie beendeten den Einsatz gegen 21.45 Uhr. Die Feuerwehr Biblis war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz. Der Feuerwehrsprecher weist darauf hin, dass offenes Feuer bei dieser Trockenheit grob fahrlässig sei. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.07.2019