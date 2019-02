Brass Band blickt ihrem 30. Geburtstag entgegen

Biblis.„Es ist immer wieder faszinierend, beim Jahresbericht zu hören, was so alles passiert ist, was wir alles gemacht haben“, sagte Dieter Boch, der gemeinsam mit Harald Kissel und Roger Daniel als gleichberechtigter Vorsitzender bei der Brass Band Biblis wirkt.

Bei der Jahreshauptversammlung gab es einen Rückblick, aber auch Ausblicke: So findet im März 2020 das nächste Konzert statt, 2021 feiert die Brass Band als eigenständiger Verein ihr 30-jähriges Bestehen. Sie entstand 1991 als Fanfarenzug nach der musikalischen Trennung von der Freiwilligen Feuerwehr.

Vorsitzender Roger Daniel berichtete über ein vollgepacktes Vereinsjahr 2018. Dazu gehörten vor allem viele musikalische Aktionen wie die Teilnahme an den Fastnachtsumzügen in Gernsheim und Bürstadt. Die Brass Band spielte beim Frühlingsfest in Einhausen, bei der Ehrenamtsdank-Veranstaltung der Bürgerstiftung Biblis, auf dem Weinmarkt in Heppenheim und gab ein Platzkonzert beim Bibliser Gurkenfest und außerdem in Lorsch.

„Wir spielten auch bei der Landesgartenschau in Bad Schwalbach, auf Einladung des Hessischen Musikverbandes“, erklärte Roger Daniel. Bei diesen Auftritten war die Brass Band meist mit um die 40 Musiker vertreten. Unter dem Motto „Die Brass Band geht neue Wege“ veranstaltete sie 2018 erstmals zwei öffentliche Open-Air-Proben und zwar in „Bella’s Biergarten“ in Biblis. Hierbei konnten auch Musikfreunde aus den Reihen der Besucher zu Gastauftritten motiviert werden. Roger Daniel erinnerte an die Aktion der Bürgerstiftung „Jedem Kind ein Instrument“. „Das Projekt läuft sehr gut. Ziel ist es, jedem Kind in der Gemeinde die Möglichkeit zu geben, ein Instrument zu erlernen“, so Jugendwart Johannes Gölz. Die Finanzierung der Ausbildung übernimmt die Bürgerstiftung. Elf Kinder seien hier seit gut einem Jahr in Ausbildung und hätten sich den Namen „Blechchaoten“ gegeben.

Der Vorsitzende berichtete, dass der Verein sich eine neue Tonanlage gekauft habe. „So können wir bei Auftritten Gesangsnummern einbauen oder zu den Liedern eine Ansage machen. Eine absolute Bereicherung für uns“, freute sich Daniel.

Die Brass Band hatte 2018 insgesamt 35 Musikproben, neun Auftritte, einen Musikerstammtisch und einen Musiktag. Es gibt eine neue Vereins-App und Homepage. Ein gebrauchter Anhänger zum Transport der Instrumente wurde angeschafft.

Die Musiker haben ein neues Sommeroutfit. Man stehe mit einer Modedesignerin aus Frankfurt in Kontakt, um bis zum Konzert 2020 weitere neue Vereinskleidung präsentieren zu können.

Dieses Jahr steht ein Musiktag an, ein Probewochenende und mehrere Auftritte. „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin“, jubelten die Vorsitzenden. Denn es gab die Anfrage der Hessischen Landesvertretung an die Brass Band, ob sie zum Landesfest am 3. Oktober in Berlin aufspielen könne. Jugendwart Johannes Gölz sprach über die gemeinsame Aktion mit den „alten Hasen“ zur Tannenbaumeinsammlung in Biblis. Aus dem Erlös werden die jungen Musiker unterstützt.

Treue Mitglieder geehrt

Bei der Versammlung fanden auch Ehrungen statt. Da die Brass Band aus dem Musikbereich der Freiwilligen Feuerwehr stammt, werden bei Ehrungen auch die Jahre der Musiker aus dieser Zeit mitgezählt.

So konnte Ehrenvorsitzender Georg Fell bereits für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden und Joachim Tandl für 35 Jahre. Dieter Wolf ist seit 30 Jahren dabei, Norbert Baunacher seit 20 Jahren und Diana Winter seit 15 Jahren. Max Raab sowie Mathis Reuter wurden für jeweils fünf Jahre Mitgliedschaft geehrt.

