Brass Band verschiebt Konzerte

Bürstadt/Biblis.Die Brass Band Biblis hat sich am Mittwochnachmittag entschlossen, ihr Konzertwochenende abzusagen und die Aufführungen am Samstag, 14. März und Sonntag, 15. März, auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Die Organisatoren begründen dies mit der Empfehlung des Landes Hessen, wegen des Coronavirus Großveranstaltungen zu unterlassen, und mit der Anordnung in Baden-Württemberg, sämtliche

...