Biblis.Der Verein „Biblis ist bunt“, die Jusos Ried, der DGB und die DGB Jugend laden gemeinsam mit Bürgermeisterkandidat Ewald Gleich zu einer Kundgebung ein. Am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Biblis heißt das Motto „Bring ein Licht gegen Rechts“. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen für Toleranz, Freiheit und Demokratie setzen. Alle Bürger sind eingeladen dabei zu sein, heißt es in der Ankündigung. Neben Rede- und Liedbeiträgen sollen Kerzen mitgebracht und entzündet werden, um deutlich zu machen, dass gegen rechten Hass und menschenfeindliche Hetze der breite Wille der Bevölkerung stehe. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.10.2019