Bruchweiher feiert Geburtstag

Biblis.Außer dem langgestreckten Gebäude selbst gibt es im Bibliser Hähnchenlokal „Bruchweiher“ noch ein Detail, das original aus der Gründungszeit stammt. „Das ist die Schilfmatte an der Decke“, lacht Inhaberin Arnika Dörr. Sie führt das bekannte Lokal samt Biergarten in der inzwischen dritten Generation und würde das 60-jährige Bestehen eigentlich gerne mit einem Jubiläumswochenende feiern. Dies ist in Corona-Zeiten jedoch nicht möglich.

Emil Diefenbach hat das Lokal gegründet – auf dem familieneigenen Grundstück außerhalb des Ortes am idyllischen Bruchweiher. „Daneben hat er noch die beiden Gaststätten ‚Deutscher Michel‘ in der Bahnhofstraße und ‚Zur Gemütlichkeit‘ in der Bachgasse geführt“, erinnert sich die Chefin, die mit ihrem Vater Herbert Dörr zusammensitzt und sich alte Fotos anschaut.

Herbert Dörr war mit Emils Tochter Monika verheiratet. Sie hatte eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe gemacht, bevor sie Anfang der 80er Jahre den „Bruchweiher“ übernahm. Für Herbert Dörr waren das ziemlich anstrengende Zeiten, da er stets mit in das Lokal kam. „Aber eigentlich hatte ich noch einen Hauptberuf. Ich war Industriemeister bei den Mannheimer Motorenwerken und hab’ Motoren gebaut“, erzählt er. Die Lieferanten für das Lokal kamen damals noch sehr früh am Tag, gegen 5 Uhr morgens. Herbert Dörr war zu dieser Zeit stets zur Stelle. Danach ging es zu seiner eigentlichen Arbeitsstelle. „Und abends nach dem Betrieb im Lokal konnte man noch nicht gleich schlafen. Das waren über viele Jahre recht kurze Nächte“, erinnert er sich.

Als Monika 1996 recht plötzlich verstarb, befand sich Arnika kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung, die sie ebenfalls im Hotel- und Gaststättengewerbe absolvierte. „Das war für uns alle ein harter Schlag“, berichtet Arnika. 1997 übernahm sie schließlich den „Bruchweiher“, den sie seitdem führt.

Auf der Suche nach Neuerungen

Mit Tiefkühlware arbeitet sie seit 2003 nicht mehr – sowohl die Bio-Hähnchen als auch die Pommes Frites werden frisch angeliefert. Dass das Gelände so abgelegen ist, genießt die Chefin sehr. „Für mich hätte es keine schönere Kindheit geben können“, erklärt die 44-Jährige. Die Lage habe jedoch nicht nur Vorteile. Erst seit 2012 ist das Grundstück, auf dem die Familie etliche private Neubauten errichtet hat, zu 100 Prozent an das Stromnetz angeschlossen.

„In früheren Jahren war es immer so, dass wir in den Privathäusern keine Waschmaschine oder ähnliches anschalten konnten, wenn im Lokal Betrieb war, um nicht zu riskieren, dass Sicherungen rausspringen“, ergänzt Vater Herbert. In der Wasserversorgung ist das Gelände autark, da es über Grundwasserpumpen versorgt wird. Für das Abwasser wurde schon unter Monika eine Bio-Filteranlage mit Pflanzen betrieben, eine der ersten, welche die ausführende Firma errichtete. Seit diesem Jahr ist zudem eine Photovoltaikanlage installiert.

„Als Selbständige ist man immer auf der Suche nach etwas Neuem“, erläutert Arnika, die das Lokal seit inzwischen 23 Jahren führt. Dieses wird nicht nur in der dritten Generation betrieben, auch die Kunden kommen schon in der dritten Generation.

Die Wirtin kennen viele. Egal, wo sie privat unterwegs ist, überall wird sie aufs gerillte Federvieh angesprochen. „Das ist mir sogar in Fuerteventura passiert, dass mich die Kunden erkannt haben und wissen wollten, wo die Hähnchentüte ist“, lacht die Inhaberin.

Im Sommer ist der Biergarten zentral. Inzwischen fasst er 140 Besucher. In den Anfängen waren es etwa 40 Plätze. 1965 wurde die Mini-Golf-Anlage eingeweiht. Durch die Pandemie ist Arnika Dörr wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt. „Mein Opa hat damals so angefangen, dass er Getränke und Speisen aus dem Küchenfenster verkauft hat. Jetzt durch den Drive-In bin ich in einer ähnlichen Lage“, erzählt die Chefin.

Das Küchenfenster gibt es so nicht mehr, auch die Ausstattung ist sehr viel moderner geworden, aber das Prinzip ist das Gleiche. Arnika Dörr hoff, bald wieder im Team arbeiten zu können und den „Bruchweiher“ wieder für alle Gäste zu öffnen.

