Buchclub in Zeiten des Krieges

Biblis.In „Deine Juliet“ spielen Lily James und Michiel Huisman die Hauptrollen. Am Donnerstag, 11. Oktober, 20 Uhr, ist die Liebesgeschichte in der Bibliser Filminsel zu sehen. Im London der späten 1940er Jahre erhält die Journalistin Juliet Ashton einen Brief von Dawsey Adams, der auf der Ärmelkanal-Insel Guernsey lebt. Durch einen lebhaften Schriftwechsel erfährt Juliet, dass dort während der Besetzung durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg ein Buchclub gegründet wurde, um den Gräueln des Krieges für ein paar Stunden in der Woche zu entfliehen. Juliet beschließt, über den Club zu schreiben. Sie reist nach Guernsey, wo sie Dawsey schließlich von Angesicht zu Angesicht kennenlernt.

Unter der Regie von Spike Lee ist „BlacKkKlansman“ entstanden, der im kommunalen Kino am Wochenende von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Oktober, jeweils 20 Uhr, läuft. Die 1970er in Colorado Springs: Ron Stallworth ist der erste Schwarze, der beim Polizeidepartment angenommen wird. Seine Arbeit besteht zunächst aus Undercover-Einsätzen bei Veranstaltungen der Black-Power-Bewegung, bis er einfach mal beim Ku-Klux-Klan anruft, sich als weißer Rassist ausgibt und tatsächlich Mitglied wird. Bei den Ermittlungen kommt zutage, dass offenbar einen Terroranschlag geplant wird.

Matti will nach Finnland

Für die jüngsten Kinobesucher wird am Sonntag, 14. Oktober, 15 Uhr, das Familienabenteuer „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“ gespielt. Mattis Vater stammt aus Finnland, und der Zehnjährige träumt schon sein ganzes Leben davon, in die Heimat seines Vaters zu reisen, doch dafür fehlt der Familie das Geld. Da tischt Matti seinen Eltern eine faustdicke Lüge über einen angeblichen Lotteriegewinn auf und lockt sie so nach Skandinavien. Doch schon bald kommt die Wahrheit ans Licht und die Familie strandet ohne Geld, Auto oder auch nur eine Unterkunft in Finnland. Erstaunlicherweise aber stellt sich das als genau das Richtige heraus. cid

