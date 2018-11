Bühnenshow mit beliebten Hits

Musical-Company tritt am Samstag in Biblis auf. © Gemeinde Biblis

Biblis.Die Besucher der Kulturreihe der Gemeinde Biblis erwartet am Samstag, 10. November, 20 Uhr, im Bürgerzentrum ein besonderes Musik-Programm mit den größten Songs und schönsten Szenen aus den bekanntesten Musicals.

Die mit Peter Kühn und den Original-Interpretinnen Anita Vidovic und Hella Boysen besetzte Gruppe Musical-Company begeistert in einer vielfältig inszenierten Bühnenshow mit wechselnden Kostümen und einzigartigen Musical-Highlights.

Start in New York

Die Musicalreise beginnt am New Yorker Broadway mit „I’m singing in the rain”, „I feel pretty”, „There‘s no business like showbusiness” oder „Big spender”. Von der West Side Story geht es über das Londoner Westend in die Katakomben der Pariser Oper (Phantom der Oper) über Wien (Sissi) nach Vietnam (Miss Saigon). Mit Walt Disneys Arielle oder Beauty & The Biest erstreckt sich die musikalische Tour bis zu Sir Elton John mit „Can you feel the love tonight“ oder „Circle of Life“ aus König der Löwen, um nur einige Beispiele zu nennen. Der letzte Teil der Darbietung steht ganz im Zeichen der Pop-Musicals mit Welthits aus Mamma Mia, Saturday Night Fever, We will rock you oder Grease. Peter Kühn führt mit Stimmakrobatik, Wortwitz und interessanten Hintergrundinformationen durch das Programm.

Vor der Veranstaltung und in der Pause werden vom GV Frohsinn Getränke und Snacks verkauft. Der Eintritt kostet 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Die Sitzplätze sind nummeriert. Wer sich noch Vorverkaufskarten sichern möchte, kann diese im Bibliser Rathaus im Zimmer E 13 oder im Bürgerbüro am Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr sowie am Mittwoch von 14.30 bis 18 Uhr und Donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr kaufen. red

Info: Weitere Informationen unter biblis.eu

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018