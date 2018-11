Biblis. Bürgermeister Felix Kusicka betont im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“, dass richtungsweisende Projekte für die Zukunft der Gemeinde Biblis anstehen. Und die will er auch in den kommenden Jahren begleiten. „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich wieder zur Wahl antreten werde“, teilt Kusicka mit. Im kommenden Jahr findet in Biblis die nächste Bürgermeisterwahl statt.

...