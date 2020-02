Bürgermeisterwahl beherrscht die Bütt

Biblis.„Ab hier noch zehn Minuten“, lautet ein bekannter Satz aus den Warteschlangen in Freizeitpark. So war es auch am Absperrungslabyrinthe vor der Jahnturnhalle am Eingang zum Biwwelser „Gurkenpark“. Dort erwarteten die Besucher bei den zwei Fastnachtssitzungen der Turngemeinde Biblis rasante Achterbahnfahrten durch örtliche Begebenheiten und witzigen Anekdoten. Statt lecker Eiskaffee bekam der scheidende Bürgermeister Felix Kusicka kritische Worte eingeschenkt.

Die Karnevalsabteilung der TG Biblis um Sitzungspräsident Bernd Klink setzte auf bewährten Programmpunkte mit bekannten Gesichtern aus den eigenen Reihen. Eine Änderung gab es bei den großen Vorspielen und Schlussszenen. Diesmal wurden Varieté-Einlagen über die ganze Sitzung verteilt und begeisterten die Besucher. Mal zum Einstieg mit einer Orchesterprobe des Biwwleser Sinfonie Orchesters, bei dem der Keyboarder Sven Blechschmidt nebenbei noch anderes erledigte, mal als „Gurkenexpress“, bei dem die Teilnehmer in ihren Kostümen wie Besucher in Achterbahnsitzen aussahen und durch den spektakulären Josefsbuckel-Lopping sausten. Sehr gut kam der Auftritt mit Annick Löhr als Hypnoti-Sören und mit Felix und Peter Schmitzer an. Die beiden spielten Nordheimer, die per Hypnose zu echte Biwwelser wurden und mit weiteren Schlüsselworten wie „Zugabe“ oder „Woll mer se roi loss“ entsprechende närrischen Gesang oder Büttenreden zwanghaft von sich geben mussten.

„Nordemer“ beliebtes Thema

Die „Nordemer“ waren immer wieder ein beliebtes Thema. So hieß es beim Varieté „Du kannst nix dafür, doch du bist Nordemer, hinner Wattre kommst du her“. Matthias Vormehr und Oliver Wetzel von „Djubuja“ erinnerten an die hr-Aufnahmen für das „Dolle Dorf“. „Endlich sah die Welt, wie der Punk abgeht in Nordheim“, meinten sie.

Dank der spitzen Feder von Rainer Vormehr gehörten die Lieder von Djubuja zu den Höhepunkten der Sitzung. Kritisch, aber immer fair wurde das Ortsgeschehen unter die Lupe genommen. Hierbei nahmen sie Themen auf, die sich durch alle Sitzungsbeiträge durchzogen: die vielen Wasserrohe in Biblis, die anscheinend aufgrund der Spannung hinsichtlich der Bürgermeisterwahl geplatzt seien, die Parkplatzprobleme vor der Post in der Bahnhofstraße oder der Wegfall eines Biwwelser Wahrzeichens, der Blinkampel über der B44. Sie besangen Felix Kusicka und die Steinbrecheranlage mit „Mamor, Stein und Betonstoh, stellen im Wahlkampf ihm des Boh“, aber sagten auch „Servus, mach’s gut – verlier nie den Mut“. Für den designierten Bürgermeister Volker Scheib gab es einen Begrüßungshymne. Per Ambos-Polka soll er Biblis nun ins Glück führen.

Bei der Rede von Norbert Linn ging es ebenfalls um den Wahlkampf im Ort. Der Ewald Gleich (SPD) sei ja ganz nett, aber mit nett gewinne man anscheinend weniger Prozente als ein Bier. Wenigstens stürzte der rechtspopulistische Kandidat wie im Freefalltower hinab. Zu Kusicka meinte er, dass es eben auch nichts bringe, erst kurz vor dem Wahlkampf Freundlichkeit auszugraben.

Volker Scheibs Sieg habe seinen Ursprung auch im Bau des „Hubbels“, der Verkehrsberuhigung vor dessen Tür. Da müsse man langsam fahren, sah ihn oftmals im Hof und beim Drüberfahren über den Hubbel nickte man automatisch. So sei das „Ja“ für Scheib einprogrammiert worden, meinten Martina Hüter und Christiane Müller als Margret und Lisbett. Sie fragten sich, was Kusicka dem Ort wohl hinterlassen habe. Ihr Fazit: ein Scherbenhauben. Eine Straßenbenennung nach ihm wäre auf der Zierbäumeallee auf dem Friedhof möglich. Und beim Thema Rohbrüche zitierten sie die Redensart: „Laufen die Kanäle über, verlassen die Ratten das sinkende Schiff“.

Große Einigkeit herrschte bei den Fastnachtern diesmal über den Weihnachtsbaum der Gemeinde. Da gab es kaum was zu meckern. Nur: Man solle den Gemeindemitarbeitern erklärten, dass sie die LED-Lichterkette nun bis nach untern verlegen können, denn daraus klaue keiner ein Birnchen.

Abgerundet wurde die gut fünfstündige Sitzung durch hervorragende Tanzeinlagen der vereinseigenen Gruppen wie der Gardetanzformation, „4th wave“ mit einer Britney Spears Cover Show und natürlich dem Männerballett „Asbach Brittas“, die zur „Hessischen Weiberfastnacht“ im hr-Fernsehen aufgetreten waren.

