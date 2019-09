Bürgermeisterwahl im Visier des Kerwevadders

Biblis.Unterhaltsam und auf den Punkt gebracht, so präsentierte der Bibliser Kerwevadder Norbert Linn seine Rede und sorgte damit für viele Lacher, regte aber auch zum Nachdenken an. Zum elften Mal stand Linn als Kerwevadder in „Bellas Garten“ bereit.

Die Kerwe sei in Biblis ein Stiefkind. Anderswo in der Region werde die Kirchweih noch richtig gefeiert und ernst genommen. „Unn meer Biwwelser, mir guggen bleed, wissen net, wie Kerwe geht“, mokierte sich Linn. Die Kerwe vor Ort fände nur im Biergarten statt. Im Vordergrund stehe nun die neue Bibliser Herbstvielfalt unter dem Dach des Wirtschafts- und Verkehrsvereins.

„Bin ich jetzt des Väderchen Herbst oder der Herbschtvielfalstvadder?“, sinnierte Linn: „Ich sag es ganz offen und leicht deprimiert, von unserer Kerb bin ich ziemlich frustriert.“ Für diese Aussage erntete er viel Applaus im Biergarten. Dort wird die Kerwe mit Livemusik, Kerwevadder und Frühschoppen noch zelebriert.

Gute Laune bekomme Linn dagegen beim „Geschwindigkeitshinweiser mit Gesicht“ vor dem Kindergarten. „Fährschte langsam vorbei, dann lächelts dich oo, ich mach dess e paar mol, unn bin de ganze Tag froh“, reimte Linn. Dieses Gefühl würde er auch gerne den Kunden des Postamts von Biblis gönnen, denn denen sei wahrlich nicht zum Lachen zumute. Kein Wunder, denn nach dem Umzug der Post in ihr neues Domizil in der Bahnhofstraße finde die Kundschaft keine Parkplätze mehr. Und die Räumlichkeiten seien so klein, dass die Leute teils auf der Straße stehen müssten: wie am Mount Everest, so voll sei es an der „Deer von de Poscht“.

Mit einer anderen engen Zelle machte ein Autodieb Bekanntschaft, der in Biblis ein Cabrio gestohlen hatte. „An de erscht Kreizung hott er’n abgewürgt, minutelang blockiert er die Strooß, es tat nix mehr geh’n. Dess war dann soin Fehler, er wurde gesehn“. Ein beherzter Autofahrer verfolgte ihn bis Lampertheim und rief die Polizei.

Nun ging es ins politische Geschehen im Ort. Linn rief die Proteste um die Steinbrechanlage in Biblis ins Gedächtnis. „Die Bürger sinn empört unn schockiert, warum hat dess Rothaus sie net informiert?! Alle Parteien setzen sich defür oi, unn jetzt will’s koaner gewese soi. E Sitzung wurd dann oiberufen, mit dem Ergebnis, mir kenne nix widerrufe. Jetzt wird geklagt unn Schuld zugewiese, so kann merr a soi Wähler verdrieße. Beschlüße verdreht, ich sage nur, koaner macht e gut‘ Figur“, lautete die Kurzfassung.

„Felix Geröllhoimer“

Welche Auswirkungen dies auf die Bürgermeisterwahl habe, brachte Linn für den amtierenden Amtsinhaber Kusicka auf den Punkt: „Die Sach mit dem Steinbrecher iss e Geschicht, ich hoffe, dass sie es Genick ihm net bricht. Als Felix Geröllhoimer geht er dann oi, in die Biwwelser Annale, ei dess muss wohl soi“.

Kusickas erneuter Herausforderer Ewald Gleich sei ein netter Kerl, nur es fehle an einem echten Programm. „Er steht for die SPD parat, sie henn koan oannern Kandidat“, sprach der Vadder. Der dritte Kandidat nenne sich Patriot und sei Mitglied in der AfD. Für diesen hatte Linn deutliche Worte: „Jetzt will‘s der Kerl bei uns probier’n, soin Fremdenhass zu implizier’n“. Dafür erntete Linn, lauten Applaus. Das Kandidatenquartett mache überraschend Volker Scheib komplett. Mit einem Flyer habe er sich den Bürger vorgestellt, „e paar Leit henn sich echauffiert, war uffem Bild net gut rasiert. Leute, der will eich net heiern will nur e Kreuzche aus eich leiern“, erklärte Linn und meinte, dass der Scheib nun Schwung bringe in das Bürgermeisterrennen. Der Kerwevadder appellierte an alle, zur Wahl zu gehen, „damit koaner schenne kann, wenn droo käm bei uns de falsche Mann“. str

